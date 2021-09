Fantastica tripletta italiana a Misano, Dennis Foggia vince in Moto3 Dennis Foggia sfrutta un clamoroso errore di Romano Fenati e vince il Gran Premio di San Marino della Moto3. Sul podio anche Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Splendida tripletta italiana a Misano. Foggia prova così a riaprire il campionato. L’italiano è secondo con 42 punti di ritardo dal leader Acosta.

A cura di Alessio Morra

Dennis Foggia ha vinto il Gran Premio di San Marino. A Misano l'Italia monopolizza il podio in Moto3, alle spalle di Foggia si sono classificati Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Beffa per Romano Fenati, che stava dominando la gara quando ha commesso un errore e si è ritirato. Foggia riapre la lotta al titolo mondiale, anche se il giovane Acosta mantiene un vantaggio di 42 punti.

La gara di Moto3 del Gran Premio di San Marino disputato a Misano è stata molto particolare. Non ci sono stati i consueti sorpassi né il Gp si è deciso nel finale, dopo che era stato dominato da Fenati, che era partito forte e che sembrava avere la gara in pugno, ma a 7 giri dal termine, quando aveva 3 secondi di vantaggio su Foggia, Fenati ha commesso un errore, è finito nella ghiaia e si è ritirato.

Foggia ha preso la leadership e non l'ha mollata più, secondo posto per Antonelli e terzo per Migno. Una tripletta memorabile per l'Italia che inizia la domenica di gara di Misano in modo favoloso.

(in aggiornamento)