F1, qualifiche GP Russia: pole e record per Hamilton, sorpresa Verstappen. Disastro Ferrari

Risultati delle qualifiche del Gp di Russia, decima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. A centrare pole position e record della pista sul circuito di Sochi è stato Lewis Hamilton che ha preceduto Max Verstappen. Terza casella in griglia di partenza per Bottas con l’altra Mercedes. Ferrari disastrosa: con Charles Leclerc (11°) e Sebastian Vettel (15°) eliminati in Q2.