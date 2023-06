F1 GP Spagna 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Spagna della Formula 1 2023 a Barcellona: il programma con date e orari delle sessioni in pista del settimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito del Montmelò.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il weekend di Monte Carlo, la Formula 1 torna subito in pista per il settimo gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 2 a domenica 4 giugno sul circuito del Montmelò di Barcellona va difatti in scena il GP di Spagna. Il programma di questo settimo round stagionale della F1 è quello consueto: il venerdì ci sono le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e la domenica la gara che assegna i punti iridati. Canonici saranno anche gli orari delle varie sessioni sulla pista spagnola. L'intero fine settimana del Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

Inevitabilmente fin dalle prove libere i riflettori sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che avranno a disposizione il nuovo cospicuo pacchetto d'aggiornamenti alla SF-23 che rende di fatto il weekend di Barcellona un'ultima spiaggia per le ambizioni della scuderia di Maranello di ridurre il gap dalle fin qui dominanti Red Bull di Verstappen e Perez. Da tenere d'occhio anche Aston Martin e Mercedes che nelle ultime due gare sono tornate stabilmente a sopravanzare le rosse.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Spagna della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 2 giugno alle ore 13:30 con le FP1 che dureranno sessanta minuti. I piloti poi nel tardo pomeriggio torneranno in pista sul circuito di Barcellona per la seconda sessione di prove libere che comincerà alle ore 17:00 e si concluderanno un'ora più tardi.

Le qualifiche al sabato

Il programma del settimo GP del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 3 giugno con le FP3 che inizieranno alle ore 12:30. Queste saranno le ultime prove libere sul tracciato del Montmelò prima delle Qualifiche che avranno inizio invece alle ore 16:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP di Spagna.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio di Spagna della Formula 1 2023 si chiuderà quindi domenica 28 maggio con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito di Barcellona per disputare la settima gara del Mondiale F1.

Il circuito di Barcellona a Montmelò

Anche quest'anno ad ospitare il GP di Spagna della Formula 1 sarà lo storico circuito di Barcellona situato a Montmelò dove la F1 corre dal 1991. Il layout della pista, lunga ora 4,657 km, quest'anno sarà però un po' diverso rispetto al passato data l'eliminazione dell'ultima chicane divenuta ora una curva a destra da percorrere ad alta velocità.

Nonostante questa sostanziale modifica, il tracciato situato in Catalogna, per il suo mix di curve ad alta e bassa velocità, continua ad essere considerato uno dei migliori per valutare il bilanciamento di una monoposto. Il tracciato del Circuit de Catalunya-Barcelona presenta ora due rettilinei e 14 curve totali.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito scarsamente impegnativo per i freni con sette frenate e soltanto il 12% del tempo totale al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 10, dove le monoposto passano dai 298 km/h a 117 km/h in appena 112 metri percorsi in 2,2 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,9 G di decelerazione. L'anno scorso il GP di Spagna è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull, ma quest'anno si correrà con una nuova conformazione del tracciato.