F1 GP Singapore 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay: il programma con date e orari e le caratteristiche del tracciato.

A cura di Redazione Sport

La Formula 1 torna a Singapore dopo tre anni dall'ultimo gran premio sul Marina Bay Street Circuit: il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2022 si terrà nel Paese asiatico da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Il programma è quello tradizionale, con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) al venerdì, le FP3 e le qualifiche al sabato, e infine la gara in programma domenica.

A Singapore si corre in notturna, ragione per cui, nonostante il fuso orario, non ci sono grosse variazioni sulla programmazione e sugli orari del Gran Premio. Un Mondiale che sta per terminare e che ha visto Max Verstappen leader indiscusso, nonostante la buona partenza delle Ferrari di Leclerc e Sainz.

Proprio il pilota monegasco ha perso punti importanti nel corso della competizione, per cause ascrivibili sia alle sue performance che a quelle del muretto. Verstappen è in testa alla classifica piloti con ben 335 punti, staccando di diverse misure Leclerc, secondo con 219 punti. Al terzo posto Sergio Perez, compagno di scuderia dell'olandese, con 210 punti; solo quinta l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Con una fortunata combinazione, Max potrebbe vincere il titolo mondiale matematicamente già domenica.

Le prove libere al venerdì

Il programma del Gran Premio di Singapore inizia venerdì 30 settembre 2022 con le prime due sessioni di prove libere. Le FP1 iniziano alle ore 12, mentre le FP2 sono in programma a partire dalle ore 15.00.

Le qualifiche al sabato

Si ritorna al Marina Bay Street Circuit sabato 1 ottobre per le ultime sessioni di prove libere e le qualifiche, che assegneranno la pole position e definiranno la griglia di partenza della gara del giorno dopo. Le FP3 inizieranno alle ore 13.00, a seguire le qualifiche alle ore 15.00. Dopo Q1, Q2 e Q3, verrà assegnata la pole e sarà disponibile la griglia di partenza del diciassettesimo gran premio stagionale.

La gara di domenica

L'ultimo atto del weekend di Singapore è il Gran Premio in programma domenica 2 ottobre: l'orario della partenza è fissato alle 14, la gara assegnerà punti importanti per la classifica piloti e costruttori del Mondiale 2022.

Il circuito di Singapore (Marina Bay Street Circuit)

Il circuito di Marina Bay a Singapore è uno dei più affascinanti: i piloti tornano a correre su questo tracciato dopo ben tre anni. In questo lasso di tempo, il circuito ha subito diverse modifiche: resta uguale la conformazione tortuosa, con 23 curve lente e poche opportunità di sorpasso, ma con un nuovo asfalto da percorrere con gli pneumatici da 18 pollici. Gli unici punti di sorpasso sono Curva 1, Curva 7 e Curva 14. La trazione sarà fondamentale per vincere a Singapore.