F1 GP Miami 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Miami della Formula 1 2023: il programma con date e orari delle sessioni in pista del quinto weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito cittadino della città statunitense.

A cura di Michele Mazzeo

Niente sosta per la Formula 1 che vola negli Stati Uniti per tornare subito in pista per il quinto gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 5 a domenica 7 maggio sul circuito semi permanente del Miami International Autodrome va in scena il GP di Miami. Il programma di questo quinto appuntamento stagionale della F1 è quello canonico: si apre il venerdì con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), prosegue sabato con le Libere 3 e le Qualifiche e si chiude domenica con la Gara che assegna i punti iridati.

A causa del fuso orario sono invece stravolti gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato della Florida che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo quanto visto nell'ultimo weekend a Miami fin dal venerdì i riflettori saranno punti sulle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen e sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz per capire se il divario tra le monoposto sul tracciato statunitense sia minore, uguale o maggiore, a quello visto a Baku. Attenzione anche ad Aston Martin e Mercedes che in questo fine settimana possono tornare ad insidiare la rossa come seconda forza sulla griglia di partenza.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Miami della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 5 maggio alle ore 20:00 (nella serata italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nella tarda serata torneranno in pista sul circuito statunitense per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 23:30 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del quinto Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 6 maggio con le Libere 3 che cominceranno alle ore 18:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle Qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che avranno inizio invece alle ore 22:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP di Miami.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio di Miami 2023 si chiuderà quindi domenica 7 maggio con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara della Formula 1 a Miami è fissata alle ore 21:30 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito americano per disputare la quinta gara del Mondiale F1.

Il circuito di Miami

Ad ospitare il GP di Miami della Formula 1 anche in questa sua seconda apparizione nel calendario F1 sarà il circuito Miami International Autodrome, ricavato nel complesso adiacente l'Hard Rock Stadium sito nella città della Florida. I tanti rettilinei, la presenza di tante curve veloci e ben tre zone DRS di fatto rendono il layout del tracciato lungo 5.412 metri velocissimo e spettacolare.

Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo per i freni con solo sette frenate e soltanto 13,2 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 17, dove le monoposto passano dai 311 km/h a 66 km/h in appena 113 metri percorsi in 2,7 secondi con i piloti che sono soggetti a 5,3 G di decelerazione. Inevitabile dunque che su un tracciato così veloce e con così poche curve lente a fare la differenza dovrebbe essere la velocità pura espressa nei tanti tratti rettilinei del tracciato.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu il pilota della Red Bull Max Verstappen che ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il record sul giro secco di questo tracciato appartiene al monegasco della squadra del Cavallino (1:28.796) mentre la tornata più veloce mai effettuata in gara è stata messa a referto dal campione del mondo in carica che nella corsa della passata stagione aveva chiuso un intero giro del circuito di Miami in 1:31.361.