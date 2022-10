F1 GP Messico 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio del Messico della Formula 1 2022 sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato messicano.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il weekend di Austin la F1, ancora in attesa delle sanzioni che saranno comminate alla Red Bull per lo sforamento del budget cap dello scorso anno, torna subito in pista: da venerdì 28 a domenica 30 ottobre infatti il Mondiale di Formula 1 2022 sarà di scena sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico per il GP del Messico. Il programma della ventesima tappa stagionale è quello tradizionale: il venerdì i piloti scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato per le Libere 3 e le qualifiche e la domenica per la gara che assegna i punti iridati.

A causa del fuso orario però, per noi italiani, gli orari delle varie sessioni sulla pista messicana non saranno quelli canonici. Chiuso il discorso iridato con il titolo piloti già conquistato da Verstappen e quello costruttori già ipotecato dalla Red Bull, in questo weekend messicano della Formula 1 ci si attende una reazione da parte della Ferrari.

Charles Leclerc, reduce dalla bella rimonta di Austin ma senza vittorie da 8 gran premi, e Carlos Sainz, che in Texas dopo la splendida pole centrata al sabato ha visto la sua gara terminare alla prima curva, tenteranno infatti di rovinare la festa agli austriaci e al padrone di casa Sergio Perez. Dopo la brillante prestazione offerta negli Stati Uniti da seguire con attenzione durante il fine settimana a stelle e strisce sarà anche la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell ancora a caccia del primo successo stagionale.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP del Messico della Formula 1 2022 si aprirà venerdì 28 ottobre alle ore 20:00 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere. I piloti poi torneranno in pista sul tracciato di Città del Messico per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 23:00 per una sessione che, per effettuare il test Pirelli sui pneumatici 2023, durerà mezz'ora in più rispetto ai canonici 60 minuti .

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito Hermanos Rodriguez riprenderà poi la sera di sabato 29 ottobre alle ore 19:00 (ora italiana) quando andranno in scena le Libere 3, cioè le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno alle ore 22:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del ventesimo round stagionale.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP del Messico della Formula 1 2022 andrà in scena la sera di domenica 30 ottobre con la corsa che assegnerà i punti per il Mondiale. La partenza della gara di Città del Messico è fissata alle ore 21:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato messicano per disputare la terzultima corsa dell'anno.

Il circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico

Anche quest'anno sarà l'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ad ospitare il GP del Messico di Formula 1. Il circuito messicano costruito nel 1959 si trova a oltre 2mila metri sul livello del mare e presenta una pista lunga 4,304 km con 17 curve (10 a destra e 7 a sinistra). L'aria più rarefatta costringe i team a presentarsi in pista con una vettura al massimo carico aerodinamico. Allo stesso tempo però l'altitudine diminuisce anche la resistenza all'avanzamento delle monoposto che dunque sul tracciato messicano raggiungono velocità di punta molto elevate (non è un caso che proprio su questa pista nel 2016 si è stato stabilito il record di velocità della F1 con la Williams che ha toccato i 372,5 km/h).

Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente impegnativo per i freni con 9 frenate e il 20% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 1, dove i piloti passano da 350 km/h a 113 km/h in appena 142 metri e sono chiamati a imprimere sul pedale del freno una forza di 138 Kg, subendo una decelerazione negativa di 4,5 G.

A fare la differenza nei 71 giri di gara sarà quindi chi saprà sfruttare tutta la potenza del motore nonostante l'elevato carico aerodinamico. Di conseguenza la favorita della vigilia è la Red Bull con Max Verstappen e il padrone di casa Sergio Perez. Il record sul giro appartiene però alla Mercedes con Valtteri Bottas che lo scorso anno ha fermato il cronometro sull'1:17.774.