F1, GP d’Ungheria 2020 prove libere 2: Vettel ‘risorge’ sul bagnato. Hamilton rinuncia

Si è conclusa la seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, condizionata dalla pioggia e dall’asfalto bagnato. Miglior tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel che precede la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Carlos Sainz. Oltre 3 secondi di ritardo per l’altro ferrarista Leclerc. Senza tempo Lewis Hamilton che non è sceso in pista con gomme da bagnato.