F1 GP Azerbaijan 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 sul circuito di Baku: il programma con date e orari delle sessioni in pista del quarto weekend di gara della stagione e le caratteristiche del tracciato cittadino che ospita la prima Sprint Race dell’anno con il nuovo format.

A cura di Michele Mazzeo

La F1 torna in pista dopo la sosta per il quarto round della stagione: da venerdì 28 a domenica 30 aprile infatti il Mondiale di Formula 1 2023 è di scena sul circuito cittadino di Baku per il GP dell'Azerbaijan. Il programma della quarta tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend azero ci sarà la prima Sprint Race dell'anno con un format tutto nuovo: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica, il sabato mattina la qualifica per decretare l'ordine di partenza nella Gara Sprint che va in scena nel pomeriggio mentre la domenica c'è la canonica gara da 51 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

A causa del leggero fuso orario per noi italiani non saranno tradizionali nemmeno gli orari delle varie sessioni sulla pista di Baku dove ci si attende una reazione da parte della Ferrari che vuole mettere fine alla supremazia di Max Verstappen e della Red Bull o quantomeno tornare ad essere la seconda forza in griglia risorpassando le Aston Martin e le Mercedes, finitele davanti negli scorsi GP. In Azerbaijan, dove dovrebbe arrivare il primo pacchetto di aggiornamenti per la SF-23, Leclerc e Sainz dunque saranno chiamati a colmare il gap dall'olandese e da Sergio Perez e mettere a referto il maggior numero di punti possibili per cominciare a ripianare una situazione di classifica disastrosa dopo i primi tre appuntamenti stagionali.

Le prove libere e le Qualifiche al venerdì

Le prove libere FP1 del Gran Premio dell'Azerbaijan iniziano venerdì 28 aprile 2023: le Libere 1 a Baku sono in programma alle ore 11:30 (ora italiana). Nel pomeriggio si passa alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica tradizionale inizia quando in Italia saranno le ore 15:00. Prove libere e Qualifiche si vedono in diretta TV solo su Sky e mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La nuova Qualifica e la Sprint Race al sabato

Il programma del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2023 prosegue sabato 29 aprile con la nuovissima Qualifica della Sprint Race che comincia alle ore 11:30 italiane. Questa decreta la griglia della prima Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata alle 15:30 (ora italiana) e durerà circa mezz'ora. Le Qualifiche della Sprint Race e la Gara Sprint di scena al sabato saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara di domenica

Domenica 30 aprile 2023 sul circuito cittadino di Baku va invece in scena la gara del GP dell'Azerbaijan di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 13:00 (ora italiana). La diretta della gara azera della F1 sarà visibile sui canali Sky, su TV8 invece la quarta corsa della stagione si potrà vedere in differita.

Il circuito di Baku

Come ogni anno anche oggi ad ospitare il weekend del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 sarà il circuito cittadino di Baku. Il tracciato, lungo 6,003 km che nel 2016 ha fatto la sua prima comparsa nel calendario F1. Per ognuno dei 51 giri previsti nella gara della domenica (17 le tornate invece da effettuare nella Sprint Race) i piloti dovranno fare attenzione a quella che è considerata la curva più temuta dell'intero Mondiale di Formula 1 2023. Si tratta della curva 8 del circuito di Baku che fa parte del tratto del percorso che attraversa la zona della città vecchia e la curva che costeggia il castello è la più stretta di tutto il Circus. Sono quattro gli incidenti che hanno visto protagonista questa strettoia: quelli di Perez e Palmer nel 2017, ma soprattutto quelli di Kubica e Leclerc del 2019.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Baku è un circuito altamente impegnativo per i freni con 10 frenate e 20 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 344 km/h a 109 km/h in appena 137 metri percorsi in 2,5 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,4 G di decelerazione. Lo scorso anno il GP di Baku è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull, ma il record della pista sul giro in gara appartiene a Charles Leclerc che nel 2019 con la Ferrari ha fermato il cronometro sull'1:43.009.