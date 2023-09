F1 2023, oggi le prove libere del GP Giappone in diretta: orari e dove vederle in TV Oggi le prime due sessioni di prove libere aprono il programma del GP del Giappone della Formula 1 2023: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito di Suzuka e dove vederle in diretta TV.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la vittoria della Ferrari di Sainz a Singapore il Mondiale della Formula 1 2023 torna subito in pista per un nuovo weekend di gara: oggi sul circuito di Suzuka prende infatti il via il GP del Giappone che si apre con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2). Causa fuso orario, gli orari dell'attività sul tracciato nipponico non saranno quelli tradizionali. Canonici invece i modi per vedere in diretta TV e live streaming le Libere di oggi che saranno trasmesse da Sky mentre non è prevista la messa in onda sul canale in chiaro TV8, nemmeno in differita.

Le prove libere di oggi saranno già fondamentali per capire se i valori visti nell'ultimo round di Singapore si confermeranno anche sul circuito di Suzuka e se davvero la TD018 appena introdotta ha influito pesantemente sulle prestazioni delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez che comunque in questo weekend possono conquistare aritmeticamente il titolo Costruttori. Riflettori inevitabilmente puntati sin da oggi anche sulle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc per capire se i passi avanti fatti vedere prima a Monza e poi a Singapore favoriranno la SF-23 anche sul tracciato giapponese. Da tenere d'occhio anche le Mercedes di Russell e Hamilton e le McLaren di Piastri e Norris apparse molto più in forma nelle ultime uscite rispetto alle Aston Martin di Alonso e Stroll.

Prove F1 GP Giappone oggi, gli orari delle libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio del Giappone iniziano oggi alle ore 04:30 (ora italiana) con le FP1. A causa del fuso orario gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Suzuka. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 04:30 (ora italiana), cioè quando in Giappone saranno le 11:30. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 08:00 (le 15:00 locali). Alle ore 04:30 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP del Giappone 2023:

Venerdì 22 settembre

Prove libere 1: 04:30 – 05:30

Prove libere 2: 08:00 – 09:00

Prove libere 3: 04:30 – 05:30

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Suzuka

Le prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Suzuka oggi e domani sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi. Gli abbonati possono anche guardare le prove libere di F1 anche in live streaming sull'app SkyGo. La visione delle Libere che iniziano oggi a Suzuka è disponibile, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere invece non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio del Giappone della Formula 1 2023:

Venerdì 22 settembre (FP1 e FP2)

FP1: ore 04.30 – diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP2: ore 08.00 – diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP3: ore 04.30 – diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)