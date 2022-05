F1 2022, oggi le prove libere del GP Miami in diretta: orari e dove vederle Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre il primo GP di Miami della storia della Formula 1: FP1, FP2 e FP3 sono trasmesse in diretta TV da Sky. Ecco il programma e gli orari delle Libere del quinto appuntamento del Mondiale 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Giornata storica per la Formula 1: oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre il GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022, con i piloti che per la prima volta potranno dunque correre l'inedito e stravagante circuito della città della Florida. Gli orari del Gran Premio saranno diversi rispetto a quelli tradizionali a causa del fuso, quindi libere, qualifiche e gara si terranno ad un orario posticipato rispetto al programma consueto.

Il programma del GP di Miami comincia oggi in serata con le prime due sessioni di prove libere mentre sabato sarà poi la volta della terza. I piloti avranno quindi a disposizione FP1, FP2 e FP3 per adattare il proprio stile di guida all'inedito tracciato, trovare il giusto set-up della monoposto e pianificare le possibili strategie da adottare poi in qualifica e in gara. Grande attesa per le Ferrari di Leclerc e Sainz che si presenteranno con un assetto molto più estremo per cercare di battere le Red Bull di Verstappen e Perez reduci dalla doppietta di Imola. Occhi puntati anche sulla Mercedes di Hamilton che sta vivendo un momento difficile.

Le prove libere del GP di Miami saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky e, a causa del fuso orario, andranno in scena nella tarda serata italiana. Già oggi si possono dunque raccogliere i primi indizi per capire se anche a Miami, dove la F1 fa il suo debutto assoluto, a duellare per la pole e la vittoria saranno le Ferrari e le Red Bull e se all'orizzonte c'è una nuovo duello infuocato tra Leclerc e Verstappen. Libere fondamentali anche per vedere se la Mercedes ha finalmente risolto i problemi che ne hanno fin qui compromesso il rendimento nei primi quattro GP della stagione.

Prove libere F1 GP Miami, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio di Miami iniziano oggi alle ore 20:30 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito statunitense. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 20:30 (ora italiana), cioè quando in Florida saranno le 14:30. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 23:30. Alle ore 19:00 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP di Miami 2022:

Venerdì 6 maggio

Prove libere 1: 20:30 – 21:30

Prove libere 2: 23:30 – 00:30 (di sabato)

Prove libere 1: 20:30 – 21:30 Prove libere 2: 23:30 – 00:30 (di sabato) Sabato 7 maggio

Prove libere 3: 19:00 – 20:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Miami

Le prove libere del GP di Miami di Formula 1 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Miami sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati possono guardare le prove libere di F1 anche in live streaming sull'app SkyGo. La visione delle Libere che iniziano oggi è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio di Miami di Formula 1 2022: