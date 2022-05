Il circuito di Formula 1 a Miami è un’americanata spaziale: porto finto e acqua disegnata La Formula 1 nel prossimo weekend fa il suo debutto sul circuito cittadino di Miami dove gli organizzatori tra porto turistico, acqua cristallina e yacht fake hanno voluto riproporre l’atmosfera glamour di Monte Carlo andando però un po’ sopra le righe.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 si prepara per il primo GP di Miami della sua storia. Per la quinta tappa del Mondiale 2022 il Circus sarà per la prima volta di scena sul circuito cittadino creato tra le strade interne della città della Florida, ma nonostante ciò i piloti affrontando il tracciato di 5,4 km in alcuni punti avranno dei déjà-vu.

Percorrendo il tratto che va da Curva 6 a Curva 8 infatti i driver avranno l'impressione di essere catapultati improvvisamente a Monte-Carlo dove ogni anno si disputa lo storico GP di Monaco. Già, perché come avviene nel corso del weekend monegasco costeggeranno un porto turistico nel quale sono attraccati diversi yacht adagiati sull'acqua cristallina. Peccato però che in questo caso è tutto finto: il porto, le barche, l'acqua e anche le spiagge sono fake, create ad hoc per l'occasione per rendere più scenografico il contorno del tracciato che si snoda invece tra i palazzi situati nelle vie interne della città.

Simpatico il siparietto dell'inviato dell'emittente britannica Sky Sport UK che si è tuffato dal finto pontile per atterrare poi sulle tavole su cui è disegnata l'acqua e camminare quindi sopra" l'acqua" e passeggiare tra gli yacht ormeggiati (ovviamente anche loro finti). L'idea degli organizzatori non sembra però aver convinto né i residenti (che già prima della costruzione avevano protestato) né gli appassionati di Formula 1 che hanno riversato il proprio sarcasmo a riguardo sui social network.

Inevitabilmente viene da chiedersi il motivo dietro quella che sembra essere a tutti gli effetti una vera e propria americanata ("Termine riferito a cosa o impresa eccentrica, sorprendente, esagerata e talvolta un po' pacchiana, in base all'immagine stereotipata dei modi e delle manifestazioni in uso negli Stati Uniti d'America" la definizione della Treccani)? La risposta arriva direttamente dagli organizzatori del Gran Premio di Miami determinati a sfruttare il weekend di Formula 1 per mettere in scena uno spettacolo e mostrare il meglio di ciò che la città ha da offrire.

Rientrava in questo contesto anche la proposta della sfilata dei team principal delle varie scuderie (diventati famosi negli Stati Uniti grazie alla serie Netflix "Drive to Survive") da affiancare alla tradizionale parata dei piloti che precede la gara della domenica. Proposta che gli stessi capi delle squadre hanno bocciato. Nonostante ciò saranno però tantissime le feste e gli eventi in cui presenzieranno una sequela infinita di celebrità (tra cui LeBron James, Michael Jordan, David Beckham, Venus e Serena Williams e Pharrell Williams) che faranno da contorno al primo Gran Premio F1 di Miami che sembra ispirarsi al glamour di Monte-Carlo.

Il porto turistico, gli yacht ormeggiati a bordo pista, i tanti eventi mondani e l'atmosfera glamour non sono però gli unici indizi del fatto che i promoter del GP di Miami stiano traendo ispirazione dal GP del Principato. Anche per quel che riguarda i prezzi dei biglietti (andati già esauriti) e delle strutture ricettive ci si è basati sul carissimo tariffario utilizzato a Monaco durante la settimana in cui si ospita la Formula 1 con i tagliandi che vengono venduti ad un minimo di 1.044 euro e un pasto in uno dei principali ristoranti della zona che nel fine settimana costerà in media 3.045 euro a persona.