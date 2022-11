F1 2022, oggi le prove libere del GP Abu Dhabi in diretta: a che ora e dove vederle in TV Oggi con le sessioni di prove libere si apre il programma del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito di Yas Marina.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la Formula 1 torna in pista sul circuito di Yas Marina dove prende ufficialmente il via il weekend del GP di Abu Dhabi: si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che aprono il programma dell'ultimo round del Mondiale 2022.

Tutti gli occhi saranno puntati soprattutto sulle Ferrari, le Red Bull e le Mercedes per capire già da subito chi dispone della vettura che maggiormente si adatta al tracciato di Yas Marina. Le caratteristiche della pista sembrano favorire le RB-18 del campione del mondo Max Verstappen e di Sergio Perez (che in questo weekend si gioca il secondo posto nel mondiale piloti con Charles Leclerc). La Ferrari sia con il monegasco che con Carlos Sainz dovrà cercare di trovare il giusto assetto alle loro F1-75 per tentare di stare davanti domenica alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che, reduci dalla doppietta di Interlagos, vogliono effettuare il sorpasso decisivo in extremis sulla scuderia del Cavallino al secondo posto della classifica finale dei costruttori F1.

Prove libere F1 GP Abu Dhabi, gli orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi iniziano oggi alle ore 11:00 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Yas Marina. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 11 (ora italiana), cioè quando negli Emirati Arabi Uniti saranno le 14:00. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le ore 14:00 (le 17 ad Abu Dhabi). Alle ore 11:30 di sabato 19 novembre invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022:

Venerdì 18 novembre

Prove libere 1: 11:00 – 12:00

Prove libere 2: 14:00 – 15:00

Sabato 19 novembre

Prove libere 3: 11:30 – 12:30

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 ad Abu Dhabi

Le prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 di scena sul circuito di Yas Marina sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere di F1 anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere di Abu Dhabi è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere di Yas Marina invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi della Formula 1 2022: