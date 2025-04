Ecclestone: “Ho incontrato Montezemolo, era sconvolto dalla Ferrari. Una vergogna per l’Italia”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La situazione della Ferrari in questo Mondiale preoccupa tutti e le squalifiche disastrose arrivate dopo il GP Cina hanno sollevato nuove polemiche: Leclerc e Hamilton non hanno trovato il giusto feeling con le monoposto e i risultati non arrivano, nonostante le aspettative alla vigilia di questa nuova stagione fossero altre. Fra i grandi delusi c'è anche Luca Cordero di Montezemolo che non si espone tanto spesso su quello che accade a Maranello.

A svelare i suoi pensieri e le sue preoccupazioni ci ha pensato Bernie Ecclestone che lo ha incontrato durante un'occasione davvero speciale. I due erano insieme a Londra, alla festa per gli 80 anni di Eric Clapton che ha unito diverse personalità mondiali per festeggiare il suo compleanno. Lontano dai circuiti lo storico patron del Circus ha comunque avuto un pensiero per ciò che sta accadendo in Formula 1 e ha raccolto le confidenze dell'ex presidente Ferrari.

Montezemolo deluso dalla Ferrari

L'andamento di Leclerc e Hamilton turba Montezemolo che non si sarebbe mai aspettato di assistere a un Mondiale così disastroso. I due piloti hanno raccolto rispettivamente 8 e 9 punti nei primi due round della stagione e non hanno dato fino a qui nessun segnale positivo. Come riportato da Blick Ecclestone ha raccontato cosa gli ha riferito l'ex presidente Ferrari: "Ho incontrato l'ex boss della Ferrari Luca di Montezemolo. Ed è rimasto sconvolto dalle due squalifiche della Ferrari in Cina. L'Italia non aveva mai vissuto una simile vergogna dall'inizio del Mondiale di Formula 1".

Al centro delle discussioni è finita chiaramente la doppia squalifica delle Ferrari in Cina, penalizzate per errori tecnici. In particolare la monoposto di Leclerc pesava un chilogrammo in meno rispetto al peso minimo consentito e anche qui Montezemolo ha espresso tutto il suo disappunto per la mancanza di furbizia del monegasco: "Da decenni dopo aver tagliato il traguardo si cerca di raccogliere il maggior numero di sassi con le gomme andando nella ghiaia".