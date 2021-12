È morta Hazel Chapman, Formula 1 in lutto: addio alla cofondatrice della Lotus All’età di 94 anni è morta Hazel Chapman cofondatrice insieme al marito Colin della casa automobilistica Lotus svolgendo un ruolo fondamentale nella squadra di Formula 1 che ha vinto sei campionati mondiali piloti e sette corone costruttori negli anni ’60 e ’70.

A cura di Michele Mazzeo

Hazel Chapman è morta all'età di 94 anni. La donna che insieme al marito Colin Chapman ha fondato la Lotus, una delle case automobilistiche più iconiche del mondo. Hazel Williams, questo il suo nome da nubile, sarà ricordata per il suo notevole contributo al motorsport e all'industria automobilistica durante la seconda metà del XX secolo, sia come pilota di corse di successo che come donna d'affari scaltra. Oltre ad aver assunto un ruolo matriarcale all'interno dell'organizzazione infatti ha preso posto nei consigli di amministrazione di diverse società, tra cui la squadra di Formula 1 del Team Lotus che ha vinto sei campionati mondiali piloti e sette corone costruttori negli anni '60 e '70.

Fin dal 1948, quando fu prodotta la prima vettura Lotus, il suo coinvolgimento nello sviluppo dell'attività dell'azienda fu fondamentale, in un mondo spesso le donne hanno faticato parecchio ad emergere. Descrivendola come "la roccia su cui sono state costruite le fondamenta della Lotus", la casa automobilistica britannica ha reso omaggio alla signora Chapman e si è detta "addolorata" nell'apprendere della sua morte. Matt Windle, amministratore delegato di Lotus Cars, ha dichiarato: “Questo è un giorno molto triste per tutti coloro che nel mondo sono associati a Lotus. Senza Hazel Chapman, non ci sarebbe Lotus. L'intero team Hethel e coloro che lavorano nelle nostre strutture in tutto il mondo inviano le loro sincere condoglianze e i migliori auguri alla famiglia Chapman".

Oltre che per il suo ruolo all'interno del team Lotus di Formula 1 dove ha lavorato con vere e proprie leggende del motorsport come Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Nigel Mansell e Ayrton Senna, Hazel Chapman è ricordata anche per aver fondato insieme alle mogli dei piloti britannici il The Doghouse Owners' Club (poi diventato Women's Motor Racing Associates Club) che si è presa cura delle famiglie dei piloti da corsa colpite da incidenti, disgrazie e dolore.