“Dov’è Luca Marini?”: la Ducati festeggia il Mondiale con tutti i suoi piloti, tranne uno Scivolone della Ducati durante i festeggiamenti per il Mondiale Costruttori della MotoGP 2021 vinto a Portimao domenica: la casa di Borgo Panigale ha festeggiato il titolo in pista e sui social network con tutti i piloti dei tre team sotto la propria egida ad eccezione di Luca Marini. L’assenza del fratello di Valentino Rossi dalle foto e dai post celebrativi non è passata inosservata e in tanti hanno pensato ad una caduta di stile da parte del costruttore italiano.

A cura di Michele Mazzeo

Con la vittoria di Pecco Bagnaia nel GP dell'Algarve la Ducati ha conquistato il titolo costruttori della MotoGP 2021, confermando il successo dello scorso campionato. Un trionfo per la casa di Borgo Panigale che, con una sola gara ancora da disputare, è diventata irraggiungibile per la Yamaha, unica inseguitrice ancora in corsa fino allo scorso week end. Al termine del Gran Premio di Portimao il costruttore italiano ha celebrato il titolo appena ipotecato con vari festeggiamenti sul tracciato lusitano e diverse celebrazioni sui propri canali social ufficiali. C'è però un dettaglio della festa Ducati che non è passato inosservato: l'immotivata assenza del pilota Luca Marini del team Avintia (motorizzato dalla casa emiliana).

Nelle foto pubblicate sui social network insieme al direttore generale della Ducati Corse Gigi Dall'Igna ci sono infatti tutti i piloti titolari delle squadre che in questa stagione hanno gareggiato a bordo delle Desmosedici, ad eccezione del fratello di Valentino Rossi. Ci sono ovviamente i due alfieri del team ufficiale Pecco Bagnaia e Jack Miller, così come entrambi i piloti della squadra satellite Pramac Johann Zarco e Jorge Martin. C'è anche Enea Bastianini dell'altro team in orbita Ducati, il team Avintia Esponsorama, ma non c'è per l'appunto il suo compagno di squadra Luca Marini.

Lo stesso vale per il post celebrativo fatto dalla Ducati: con Luca Marini che non viene messo né nella grafica commemorativa né menzionato nel commento in cui si ringraziano singolarmente i piloti che hanno contribuito alla conquista del titolo iridato. Un'assenza che non è passata inosservata: basta scorrere i commenti sotto ai post per capirlo. "Dov'è Luca Marini?" si chiedono infatti quasi tutti i follower della casa di Borgo Panigale.

Probabilmente l'assenza di Luca Marini è dovuta al fatto che è stato l'unico pilota motorizzato Ducati a non portare alcun punto valido per la conquista del Mondiale Costruttori della MotoGP 2021, ma comunque la scelta della scuderia di Borgo Panigale di escluderlo dai festeggiamenti è apparsa come una caduta di stile. A porre parzialmente rimedio a questa gaffe ci ha pensato poi l'amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali che nel suo discorso di ringraziamento ai piloti ha inserito anche il fratello di Valentino Rossi: "Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco, Enea Bastianini e Luca Marini sono stati tutti straordinari e voglio ringraziarli per averci regalato una stagione piena di emozioni" ha detto infatti il CEO della casa di Borgo Panigale mettendo così una toppa alla figuraccia rimediata dai suoi nei festeggiamenti di un titolo Mondiale in cui hanno escluso un pilota della propria squadra.