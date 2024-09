video suggerito

Disastro Ferrari nelle qualifiche del GP Singapore: Leclerc senza tempo, Sainz a muro. Norris in pole Disastrosa qualifica per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz nel GP di Singapore della Formula 1 2024: il monegasco si è visto cancellato il tempo per un track limits mentre lo spagnolo è finito a muro con la sua SF-24 nel giro di preparazione. La pole va a Lando Norris che precede il leader del Mondiale Max Verstappen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lando Norris conquista la pole position nelle qualifiche del GP di Singapore della Formula 1 2024. Il britannico della McLaren nella qualifica sul circuito di Marina Bay ha infatti preceduto la Red Bull di Max Verstappen che partirà quindi al suo fianco in prima fila nella griglia di partenza della gara della domenica. Scatterà invece solo dalla 9ª posizione Charles Leclerc che nell'unico giro lanciato a sua disposizione nel Q3 ha superato i track limits del tracciato vedendosi quindi cancellato l'unico tempo che era riuscito a mettere a segno. Qualifiche disastrose dunque per le Ferrari che scatteranno dalla quinta fila della griglia.

Brutto incedente infatti per il vincitore dello scorso GP di Singapore Carlos Sainz che nel suo primo giro di preparazione del Q3 ha perso il controllo della sua Ferrari andando a sbattere violentemente contro le barriere mettendo fine anticipatamente alle sue qualifiche: lo spagnolo scatterà quindi dalla decima casella della griglia di partenza nella gara di domenica. L'incidente del madrileno, oltre ad una lunga interruzione delle qualifiche, ha dato anche adito ad un piccolo giallo riguardo al giro chiuso proprio in quei frangenti da Max Verstappen: l'olandese della Red Bull aveva messo a segno il miglior crono momentaneo ma il suo tempo è stato cancellato a causa dell'esposizione delle doppie bandiere gialle prima che fosse esposta la bandiera rossa anche se il leader del Mondiale sembrava aver alzato il piede dall'acceleratore in tempo.

Prestazione maiuscola invece per Nico Hulkenberg (6°) e Yuki Tsunoda (8°)che sono riusciti a portare rispettivamente la propria Haas e la propria Racing Bulls in Q3. Entrambi, così come Fernando Alonso (7°) in Aston Martin, rifilano un enorme distacco ai propri compagni di squadra abbondantemente eliminati nei segmenti precedenti. Clamorosa eliminazione anche per Sergio Perez nel Q2: il messicano della Red Bull partirà quindi 13° dietro alle Williams di Alexander Albon e Franco Colapinto e appena davanti all'altra Haas di Kevin Magnussen e all'Alpine di Esteban Ocon. Eliminati in Q1 invece Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly e le due Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou che chiuderanno dunque la griglia di partenza della gara della domenica.

La griglia di partenza del GP di Singapore della Formula 1 2024: i risultati delle qualifiche a Marina Bay

Lando Norris McLaren 1:29.525 Max Verstappen Red Bull Racing +0.203 Lewis Hamilton Mercedes +0.316 George Russell Mercedes +0.342 Oscar Piastri McLaren +0.428 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.590 Fernando Alonso Aston Martin +0.689 Yuki Tsunoda RB +0.829 Charles Leclerc Ferrari Carlos Sainz Ferrari Alexander Albon Williams (eliminato in Q2) Franco Colapinto Williams (eliminato in Q2) Sergio Perez Red Bull Racing (eliminato in Q2) Kevin Magnussen Haas F1 Team (eliminato in Q2) Esteban Ocon Alpine (eliminato in Q2) Daniel Ricciardo RB (eliminato in Q1) Lance Stroll Aston Martin (eliminato in Q1) Pierre Gasly Alpine (eliminato in Q1) Valtteri Bottas Kick Sauber (eliminato in Q1) Zhou Guanyu Kick Sauber (eliminato in Q1)