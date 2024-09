Formula 1, oggi le qualifiche del GP Singapore: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Singapore: alle 11:30 le prove libere 3, alle 15 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 18:00 Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

08:00 Molto bene la Ferrari nelle prove libere La Ferrari è stata magnifica nelle prove libere. Leclerc primo e Sainz terzo nelle Fp1, con in mezzo Norris. Leclerc secondo e Sainz terzo, dietro a Lando Norris, nelle Fp2. Sognare la pole si può. A cura di Alessio Morra 07:30 I risultati di FP1 e FP2: Leclerc e Norris i migliori Nelle prove libere del venerdìc'è stata una netta supremazia. Di chi? Di Leclerc, Norris e Sainz. Lo spagnolo si è classificato al terzo posto in entrambe le sessioni di prove libere. Mentre Leclerc e Norris si sono divisi equamente prima e seconda posizione, il ferrarista è stato il più veloce in Fp1. A cura di Alessio Morra 07:02 Le caratteristiche del circuito di Singapore per il Gran Premio di oggi Il tracciato di Singapore è uno dei più impegnativi per i piloti, anche al livello fisico. Cittadino tortuoso, pieno di tratti dove davvero bisogna evitare i muri, ma con quattro punti di DRS che possono permettere sorpassi. A cura di Alessio Morra 07:01 F1, dove vedere le qualifiche in diretta e in differita Le Qualifiche del GP Singapore saranno trasmesse in diretta da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1) a partire dalle ore 15 con la telecronaca di Vanzini, Chinchero e Gené. Differita su TV8 in chiaro dalle ore 18:30. Leclerc e Norris i favoriti per la pole position. A cura di Alessio Morra 07:00 F1, oggi le qualifiche del GP Singapore: orari TV8 e Sky Quello di oggi è un giorno importante perché si disputano le Qualifiche del Gran Premio di Singapore, che sono determinanti per la gara. Le Qualifiche prenderanno il via alle ore 15 e si potranno seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Differita dalle ore 18:30 invece su TV8, che manderà in onda in chiaro la lotta per la pole position. A cura di Alessio Morra