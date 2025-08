Disastro Colapinto con la Formula 1 in vacanza: si schianta con l’Alpine nel test Pirelli, auto distrutta

Non trova pace Franco Colapinto. Mentre il Mondiale di Formula 1 2025 è già andato in vacanza per la pausa estiva, il 22enne argentino è finito a muro nel secondo giorno dei test Pirelli all'Hungaroring, mandando in frantumi l'Alpine A523. Un incidente violento, avvenuto alla velocissima curva 11, che ha richiesto l'intervento dei commissari e un passaggio obbligato al centro medico del circuito. "Durante il secondo giorno dei test Pirelli, Franco è stato coinvolto in un incidente in curva-11. È stato immediatamente visitato al centro medico e le sue condizioni sono buone", ha comunicato Alpine.

Il pilota sta bene, ma l'auto no: il colpo ha distrutto la parte destra della monoposto e danneggiato il muso. Le immagini parlano chiaro. L'uscita di pista, avvenuta attorno alle 10:00 del mattino, è la fotografia di un momento complicato per il team francese e per un pilota che, fin qui, non ha convinto.

Colapinto è l'unico pilota senza punti nel Mondiale, ed è finito spesso sotto i riflettori più per gli errori che per le prestazioni. Dopo aver preso il posto di Jack Doohan a Imola, ha collezionato otto gare con risultati modesti: 13° a Monaco e in Canada, 18° nell'ultimo GP d'Ungheria. A Silverstone non è nemmeno partito per un problema al cambio.

Test Pirelli cruciali per il 2026, ma l'argentino sbaglia ancora

Il test di Budapest rientra nel programma di sviluppo delle nuove gomme Pirelli 2026, che prevedono cerchi più stretti e carcasse riviste. I dati raccolti saranno fondamentali per l'omologazione della costruzione entro il 1° settembre, e delle mescole entro il 15 dicembre.

Nelle due giornate ungheresi hanno girato, oltre ad Alpine, anche Ferrari, McLaren e Racing Bulls. Colapinto era in pista insieme al titolare Pierre Gasly, unico ad aver portato punti alla squadra in questo campionato.

Stando a quanto appreso, l'incidente non sarebbe stato causato dalle nuove mescole. Si ipotizza che un assetto particolarmente scarico, adottato per simulare le condizioni del 2026, abbia reso la monoposto instabile in uno dei tratti più insidiosi del tracciato. Non è da escludere, tuttavia, un problema tecnico: Alpine al momento non ha fornito ulteriori dettagli.

Il futuro di Colapinto in F1 è più incerto che mai

Nonostante il contratto quinquennale da collaudatore firmato a inizio anno dopo l'esperienza in Williams (e l'esosa cifra sborsata per svincolarlo dal contratto col team britannico), la posizione di Colapinto resta complicata. La valutazione è "gara per gara", e incidenti come quello di oggi non aiutano a consolidare la sua presenza in griglia per il 2026, nemmeno con il sostegno degli sponsor.

Con Alpine ultima nel Mondiale costruttori, e un solo pilota a punti, la pressione cresce. Il prossimo appuntamento per la Formula 1 sarà il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, in programma dal 29 al 31 agosto. Colapinto dovrebbe tornare in pista con la A525, ma ogni gara ora pesa come un verdetto e di certo questo incidente nel test Pirelli non aiuta.