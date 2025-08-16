Disastro Bagnaia in Austria, partenza horror e ritiro in lacrime: cosa è successo durante la Sprint

Mentre tornava ai box Bagnaia è crollato in lacrime per la Sprint Race disastrosa in Austria: la sua Ducati continua a regalargli delusioni e questa volta è stato costretto al ritiro.

Un pomeriggio completamente da dimenticare per Bagnaia che sta vivendo una stagione complicata, fatta di grandi ostacoli e tanta sfortuna. Anche in Austria l'italiano ha dovuto gestire grandi problemi che gli sono costati addirittura il ritiro dalla Sprint Race: la vigilia della gara è tutt'altro che serena e i nervi di tutti sono alle stelle dopo la gara disastrosa che ha vissuto, battezzata da una partenza horror che gli ha fatto perdere oltre dieci posizioni.

Pecco partiva dal terzo posto, ma allo scattare della luce verde si è ritrovato risucchiato dal gruppo fino a crollare al 14esimo posto. Mentre tutti andavano in avanti la sua moto si è messa di traverso sulla linea di partenza e non c'è stato modo di risalire. Come se non bastasse a cinque giri dal termine ha alzato bandiera bianca, rientrando ai box tra le lacrime.

Cosa è successo a Bagnaia

Non è stata una stagione fortunata per Pecco e anche in Austria la sua Ducati ha fatto i capricci. L'avvio horror della Sprint Race ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi tifosi che non avevano mai visto una cosa simile: la moto era completamente di traverso e lui è sprofondato nelle retrovie senza mai avere la possibilità di riscattarsi. Anzi, ha subito diversi sorpassi he lo hanno portato addirittura al 20esimo posto poco prima del ritiro a causa di un problema tecnico alla ruota posteriore, non meglio specificato.

Con la testa bassa è ritornato ai box dove è stato accompagnato praticamente in lacrime. Bagnaia si è seduto con lo sguardo perso nel vuoto e tanti pensieri che gli rimbalzano per la testa. Le premesse in vista della gara di domani in Austria non sono pre niente buone e dopo 13 gare il feeling con la sua moto non è ancora scattato: troppe incognite per Pecco che sta vivendo una stagione sfortunatissima che non dà nessun segno di miglioramento.