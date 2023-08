Disastro a Zandvoort in F2, Vesti perde due ruote in pista: grave errore dei meccanici Incredibile incidente occorso a Frederik Vesti della Prema durante la gara di F2: dopo il pit-stop ai box riparte ma gli si sfilano le gomme posteriori non appena tornato in pista.

A cura di Alessio Pediglieri

Una gara a dir poco incredibile sul circuito olandese di Zandvoort, in occasione della gara di Formula 2, dove si è assistito ad una corsa ad eliminazione, con i migliori piloti sfilati uno ad uno prima del traguardo, costretti ad abbandonare la gara. Dove si è assistito ad un assurdo quanto spettacolare incidente che ha coinvolto Frederik Vesti con il pilota della Prema che ha perso entrambe le ruote posteriori subito dopo essersi fermato ai box per il cambio gomme.

In F2 il Gp è stato sicuramente spettacolare e con un esito tutt'altro che atteso: cinque dei primi sei piloti della classifica, infatti, hanno mancato l'appuntamento, con alcuni che si sono dovuti ritirare e altri che hanno fallito l'ingresso alla zona-punti, dopo una gara che è stata condizionata dai tanti incidenti ed errori, con l'ingresso in pista per ben due volte da parte della Safety-Car. Alla fine, ad esultare tagliando per primo la bandiera a scacchi è stato Clement Novalak, pilota del team Trident che in questo modo in Olanda si prende la prima vittoria in carriera nelle formule propedeutiche. Novalak ha preceduto all'arrivo Zane Maloney e Jak Crawford.

Il successo, peritato di Novalak, è stato figlio anche degli errori dei migliori in pista, come quello di Jack Doohan, finito in barriera subito, o come quelli occorsi a Frederik Vesti e Ollie Bearman del team Prema che, in curva-1, sono finiti entrambi fuoripista. Ma ciò che accade a Vesti ha quasi dell'incredibile perché il pilota danese si ritrova improvvisamente senza le due ruote posteriori, sfilatesi alla prima curva dopo l'ultimo rientro ai box. Un incidente che è evidentemente stato causato da una clamorosa svista da parte dei meccanici.

Se in un primo filmato infatti si nota il rocambolesco testa coda della Prema di Vesti, che perde il controllo della monoposto girando su se stessa mentre i pneumatici posteriori volano pericolosamente in pista, in un altro si evidenzia cosa sia accaduto ai box pochi istanti prima. Il danese si ferma per il cambio gomme posteriori ma le pistole dei meccanici tradiscono il team Prema e non fissano a dovere le ruote posteriori. Vesti riparte sgommando alla ricerca di punti preziosi per la classifica generale ma in Curva 1 si ritrova in panne con le due ruote completamente sfilatesi dalla vettura.