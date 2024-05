video suggerito

Dieselgate, accordo Volkswagen-Altroconsumo per un risarcimento da 1100 euro: a chi spetta Accordo tra Volkswagen e Altroconsumo per il risarcimento di ben 60mila clienti dopo lo scandalo Dieselgate scoppiato nel 2015. La casa automobilistica tedesca sborserà ben 50 milioni di euro.

A cura di Fabrizio Rinelli

A 9 anni dallo scandalo Dieselgate è stato trovato l'accordo tra Volkswagen e Altroconsumo per il risarcimento di ben 60mila clienti per un totale di 50 milioni di euro messi a disposizione dalla casa automobilistica tedesca. Il tutto per via dello scandalo scoppiato nel 2015 quando in seguito alle accuse dell'agenzia ambientale americana, Volkswagen ha riconosciuto di aver truccato 11 milioni di veicoli con un software in grado di far nascondere l'effettivo livello d'inquinamento delle proprie auto per far apparire quindi i propri veicoli meno inquinanti rispetto a quanto non fosse realmente.

Una truffa molto pericolosa anche per la salute di persone e animali. Ora la vicenda, dopo essere stata portata in tribunale, si chiude senza ricorso in Cassazione con la Volkswagen che ha riconosciuto la propria leggerezza rimediando con un pagamento in denaro nei confronti di tutti i consumatori che tra il 2009 e il 2015 avevano acquistato uno dei veicoli coinvolti (Volkswagen, Audi, Škoda e SEAT equipaggiati con motore diesel EA 189), e che erano stati ammessi dal Tribunale di Venezia alla class action promossa da Altroconsumo.

Cosa prevede l'accordo tra Volkswagen e Altroconsumo

L'accordo raggiunto tra le parti prevederà dunque che la casa automobilistica debba riconoscere 1.100 euro per ogni auto comprata nuova da ogni cliente che ha aderito alla class action avviata nel 2016. Cosa molto importante però è che l'auto non debba essere stata rivenduta prima del 26 settembre 2015, quando è emerso lo scandalo. Chi prima di quella data ha comprato un’auto usata o l’ha rivenduta, gli saranno riconosciuti 550 euro. Nell’eventualità che l’auto sia cointestata, l’accordo prevede che si sommino 300 euro per ogni compropretario. Ma tutti devono aver preso parte alla class action.

Qui i dettagli dell'accordo economico secondo quanto riportato da Altroconsumo:

se i comproprietari sono due e si tratta di auto acquistata nuova di cui è stata mantenuta la proprietà fino a data successiva al 26 settembre 2015: € 700 a ciascun comproprietario ammesso;

se i comproprietari sono tre e si tratta di auto acquistata nuova di cui è stata mantenuta la proprietà fino a data successiva al 26 settembre 2015: € 567 a ciascun comproprietario ammesso;

se i comproprietari sono due e si tratta di auto acquistata usata ovvero di auto acquistata nuova che è stata rivenduta nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 26 settembre 2015: € 425 a ciascun comproprietario ammesso;

se i comproprietari sono tre e si tratta di auto acquistata usata ovvero di auto acquistata nuova che è stata rivenduta nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 26 settembre 2015: € 383 a ciascun comproprietario ammesso.