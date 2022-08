Di Grassi vuole vincere ancora in Formula E: “A Seul tutto può succedere, in futuro aspetto Vettel” Il pilota brasiliano lotta per vincere il titolo dei Costruttori con la Rokit Venturi, che sfiderà la Mercedes a Seul. Lucas Di Grassi, che è uno dei senatori della Formula E, vorrebbe sfidare in questa categoria anche Vettel.

A cura di Alessio Morra

Nel prossimo weekend a Seul si chiude la stagione 2021-2022 del campionato di Formula E. Il pilota belga Stoffel Vandoorne è a un passo dal titolo, mentre la Mercedes si gioca il Costruttori con la Rokit Venturi, che nell'ultimo appuntamento si è imposta a Londra con Lucas Di Grassi, uno dei piloti simbolo di questa categoria che ha svelato i segreti della Formula E e ha detto di aspettare Vettel, che dopo il ritiro dalla Formula 1 magari potrebbe continuare a correre.

In una conferenza a cui era presente anche Fanpage.it Di Grassi, che nella prossima stagione sarà al volante della Maserati, che ha rilevato la monegasca Rokit Venturi, ha parlato del splendido successo ottenuto a Londra: "È stata una gara molto speciale e uno dei migliori eventi in assoluto: per lo spettacolo, per il pubblico, per la cerimonia di premiazione, per tutto. E il tracciato è di quelli non ortodossi tecnicamente difficile".

La Formula E tocca diversi continenti e si gira su pista molto belle, alcune sono splendide, Di Grassi ne sceglie tre: "Quelle del Messico sono sempre spettacolari, anche per il calore pubblico. Mi ha sorpreso Giacarta e Roma è una bella prova".

Il pilota brasiliano in azione nella gara del Messico, una di quelle che Di Grassi preferisce.

Lucas di Grassi è uno dei senatori della Formula E, nel 2014 è stato il primo vincitore e nel prossimo weekend disputerà la 100esima gara della categoria: "A Pechino più di uno credeva che la Formula E sarebbe durata al massimo una stagione. Invece la mia carriera non sarebbe quello che è senza la Formula E. A Seul per me sarà un privilegio esserci, ma io sono “solo” uno che guida. Questo traguardo è il riconoscimento al lavoro di tanta gente, di quella che non si vede e che ha reso possibile tutto questo".

Il pilota brasiliano è stato il primo a vincere un Gp in Formula E.

La Formula E era partita un po' in sordina, nello scetticismo generale, ma ora è una realtà assoluta del motorsport, il futuro è roseo e soprattutto prevede una novità con le monoposto Gen3 che rivoluzioneranno tutto nella stagione 2022-2023: "In pratica si riparte da capo. Con la modifica delle regole ho visto scuderie e piloti cambiare: diciamo che se uno dovesse esordire in Formula E, la prossima stagione sarebbe quella giusta".

A Seul Di Grassi vuole vincere per sé stesso e per il team che va a caccia del titolo dei Costruttori: "Noi corriamo per vincere il titolo e daremo il massimo. Il resto lo sappiamo: in Formula E tutto può succedere", ma pensando al futuro il brasiliano spera di trovare in pista un vecchio amico Sebastian Vettel, che potrebbe cambiare versante dopo l'addio alla Formula 1: "Sarebbe bello ritrovarlo, anche perché abbiamo corso assieme per due anni in Formula 3".