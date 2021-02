Dopo sei anni in rosso Ducati Danilo Petrucci si colora di arancione per il Mondiale 2021 della MotoGP. Oggi infatti il suo nuovo team, la KTM Tech3 ha infatti svelato livrea e colori della KTM RC16 per il prossimo campionato della classe regina del Motomondiale attraverso una presentazione online che ha svelato il nuovo look "total orange" delle moto ma anche i suoi piloti (l'esperto centauro ternano e il millennial Iker Lecuona) e gli obiettivi per la prossima stagione che comincerà il 28 marzo 2021 con il GP del Qatar.

Il team satellite della KTM si affida dunque all'esperienza di Danilo Petrucci (151 GP con 2 vittorie e altri 8 podi in MotoGP) per proseguire quel percorso di crescita che lo scorso anno lo ha visto consacrarsi come rivelazione grazie ai due successi ottenuti dal portoghese Miguel Oliveira (passato adesso alla squadra ufficiale della KTM). Per il 30enne di Terni sarà invece l'occasione di testare la sua maturità mettendo la sua esperienza al servizio di una squadra e di una moto (la dotazione tecnica sarà la stessa del team KTM Factory) in netta crescita togliendosi perché no anche qualche soddisfazione.

A tal riguardo Danilo Petrucci sembra avere le idee chiare: "Il mio primo obiettivo è di vincere con questa moto, iniziando con una gara, che è quello che ho fatto nei precedenti due anni: significherebbe tanto perché non sono tanti i piloti che hanno vinto dei GP in MotoGP con due case differenti – ha detto infatti il centauro italiano a margine della presentazione –. Per il campionato non sarà facile: la KTM parte per vincere, come le altre case, ma ogni gara lottano almeno in 15 per salire sul podio, quindi la costanza sarà il mio primo obiettivo".