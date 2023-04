Da un fienile inglese spunta la Facel Vega: auto rarissima rimasta nascosta per 50 anni La Facel Vega HK500 spunta fuori da un fienile inglese dopo 50 anni. Si tratta di un modello di auto rarissimo prodotto dall’omonima casa automobilistica andata in bancarotta dopo soli 10 anni di vita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 2013 quando l'auto di Ringo Star, il batterista dei Beatles, fu messa all'asta per un importa tra i 356.000 e 415.000 euro circa. Non un auto qualsiasi, ma un raro esemplare della coupé Facel Vega Facel II. Un modello di automobile speciale dato che la casa automobilistica francese Facel Vega è stata una sorpresa solo per una nicchia di estimatori a cui piaceva la sobria eleganza della linea e degli arredi. Facel Vega ha costruito auto dal 1954 al 1964, anno in cui è finita in bancarotta. Ecco perché fa strano ciò che è accaduto in Inghilterra.

Secondo quanto riferisce il portale francese "20minutes" è stato appena portato alla luce in un fienile inglese, precisamente nel Galles del Nord, la Facel Vega HK500 rimasta nascosta per 50 anni. Un modello d'automobile rarissimo che ha già attirato l'attenzione di migliaia e migliaia di appassionati e collezionisti: è più raro trovarne uno di qualsiasi Ferrari o Maserati. Prodotta in 490 esemplari tra il 1958 e il 1961, la HK500 era una gran coupé da turismo, che era in competizione appunto con la Ferrari 250 GTE, la Maserati 3500 GT e l'Aston MartinDB4.

Pensato per essere una delle sole 98 auto fornite dal Regno Unito, la Facel Vega HK500 ritrovata in questo fienile inglese sembra essere rimasta integra in tutti i suoi dettagli. Rivestimento originale in pelle grigia e le accese tonalità di colori rimaste intatte nel tempo, fanno di questo ritrovamento uno dei più incredibili degli ultimi anni. Dotata di un telaio tubolare in acciaio, questa berlina sportiva era dotata di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio oscillante con freni a tamburo alettati sulle quattro ruote (anche se i dischi furono presto opzionali). L'HK500 era alimentata da un motore Chrysler V8 OHV da 5,9 litri (in seguito 6,3 litri) abbinato alla trasmissione automatica.

Insomma, un vero gioiello automobilistico che è stato solo un sogno per 10 anni prima che la casa produttrice cessasse la sua attività. Tra i più famosi proprietari che hanno posseduto quest'auto ricordiamo Pablo Picasso, Ava Gardner, il leggendario pilota Stirling Moss, Ringo Starr, Tony Curtis, Maurice Trintignant e François Truffaut, tra gli altri. Quest'auto, nello specifico, è stata ritrovata e accuratamente rimossa dal particolare garage solo lo scorso febbraio. L'aspetto positivo è che all'interno c'è praticamente tutto e il prossimo proprietario dovrà solo provvedere a una messa a nuovo totale della vettura prima di poterla, eventualmente, mettere su strada e mostrare al mondo l'incredibile bellezza di una delle auto più desiderate al mondo.