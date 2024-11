video suggerito

Così Wolff ha scoperto Hamilton in Ferrari: la soffiata di Sainz sr e il WhatsApp ignorato da Vasseur Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha svelato i retroscena del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari per la Formula 1 2025: dalla chiamata del papà di Carlos Sainz al messaggio inviato a Vasseur a cui non ha mai ricevuto risposta.

A cura di Michele Mazzeo

Ora che quasi tutte le caselle della griglia del Mondiale di Formula 1 2025 sono state quasi tutte riempite (anche se il rebus legato a Franco Colapinto e alla Red Bull che non ha ancora confermato il suo quarto pilota tiene ancora aperta la porta per ulteriori sorprese), in attesa degli ultimi tre GP del campionato 2024 in cui si decideranno le lotte per i titoli iridati piloti e costruttori, a tenere banco è quello che è senza dubbio il trasferimento più sensazionale di questo mercato piloti, cioè quello del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton alla Ferrari.

A parlarne, in una recente apparizione nel podcast High Performance, è stato il team principal della Mercedes Toto Wolff che ha rivelato alcuni retroscena inerenti il momento in cui ha scoperto che il pilota insieme al quale ha dominato le prime sette stagioni dell'era ibrida della F1 e il suo amico Frederic Vasseur si erano accordati, alle sue spalle, per il trasferimento a Maranello nella stagione successiva. Svelando di fatto cosa accadde nei concitati giorni che hanno preceduto l'annuncio ufficiale da parte della squadra del Cavallino Rampante con un anno d'anticipo rispetto a quando il trasferimento sarebbe divenuto realtà.

Wolff ha infatti spiegato di essere stato contattato da Carlos Sainz Senior (papà del pilota Carlos Sainz che in quel frangente stava attendendo risposte dalla Ferrari in merito ad un possibile prolungamento del suo contratto che scadeva a fine 2024) due settimane prima che la notizia diventasse di dominio pubblico per rivelargli ciò che stava succedendo: "Sainz Senior mi ha chiamato e mi ha detto che quello che stava accadendo. A seguito di ciò poi ho anche ricevuto chiamate da alcuni piloti che non mi avevano mai chiamato prima" ha infatti rivelato Toto Wolff spiegando il modo in cui è venuto a conoscenza della trattativa in dirittura d'arrivo tra Hamilton e la Ferrari.

La conferma che fosse tutto vero arrivò dal silenzio di Vasseur. Dopo aver avuto quelle ‘soffiate' il team principal della Mercedes chiese quindi conferma dello sconvolgente trasferimento al suo vecchio amico e capo della scuderia di Maranello, con il francese che ignorò completamente il messaggio WhatsApp dell'austriaco: "Ho inviato un messaggio a Fred Vasseur dicendo ‘Prendi il ​​nostro pilota?' e non ho ricevuto alcuna risposta. Una cosa molto insolita per Fred che è sempre stato un buon amico" ha difatti chiosato Wolff svelando di fatto come venne a sapere che il suo pupillo a fine stagione avrebbe lasciato Mercedes per approdare in Ferrari.