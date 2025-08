Cos’è la luce di stop anteriore per auto e a cosa serve: perché può diventare obbligatoria

La Slovacchia valuta l’introduzione della luce di stop anteriore per auto e camion: una tecnologia semplice e a basso costo ma efficace per aumentare la sicurezza stradale.

Una piccola luce verde montata sul frontale dell'auto potrebbe presto diventare un alleato prezioso per la sicurezza stradale. In Slovacchia è infatti al vaglio del Parlamento una proposta di legge che punta a rendere facoltativa l'installazione della luce di stop anteriore su auto e mezzi pesanti. A presentarla è stato Michal Bartek, deputato del partito Hlas-SD, dopo i test condotti nel 2023 su oltre 3.000 veicoli.

Secondo la proposta, "il punto è che consentiremmo l'uso facoltativo della luce di stop anteriore nell'ambito della legislazione slovacca, perché finché questo elemento non sarà omologato, il suo utilizzo legale non sarà possibile". Se approvata, la norma entrerebbe in vigore già a luglio del prossimo anno, senza però imporre obblighi o sanzioni.

Come funziona la luce di stop anteriore

Il principio è semplice: una luce verde si accende sul muso dell'auto ogni volta che il conducente frena. Un segnale visivo immediato per i pedoni, che possono così capire in anticipo se l'auto si sta effettivamente fermando, soprattutto in prossimità degli attraversamenti. A differenza delle tradizionali luci di stop posteriori, quella anteriore ha il compito di comunicare anche a chi si trova davanti al veicolo, aumentando la consapevolezza e riducendo i fraintendimenti. "Studi scientifici hanno dimostrato che il verde è il colore più adatto a questo scopo", ha dichiarato Milada Hulakova, project manager di Lumaco Innovations, l'azienda slovacca che ha brevettato la tecnologia, alla testata Autosalon.tv. Il costo? Secondo le stime, circa 30 euro a veicolo in produzione, fino a 100 euro per l'installazione su auto già in circolazione.

I risultati dei test: -12% di incidenti

I numeri raccolti parlano chiaro. Nel 2023, durante la sperimentazione nelle regioni di Trencin e Zilina, i veicoli dotati della luce di stop anteriore hanno percorso oltre 38 milioni di chilometri. In quelle aree, il tasso di incidenti è calato del 12%, contro lo 0,51% delle regioni vicine non coinvolte. Secondo Milos Poliak, preside della Facoltà di gestione del traffico di Zilina, "l'installazione di una luce di stop anteriore su un veicolo su dieci ridurrebbe il tasso di incidenti del 15%, con un risparmio sociale annuo di 166 milioni di euro e 39 vittime in meno".

Il 75% dei conducenti coinvolti nei test ha inoltre espresso pareri positivi sull'esperienza d'uso, giudicando il sistema intuitivo e utile. Un dato che rafforza la percezione dell'efficacia della tecnologia anche dal punto di vista dell'utente.

Luci anteriori e laterali: il parere dei ricercatori austriaci

A supporto dell'iniziativa slovacca arrivano anche gli studi dell'Istituto per la sicurezza dei veicoli della TU Graz, in Austria. Analizzando 200 incidenti reali tramite simulazioni, i ricercatori hanno stimato che l'aggiunta della luce anteriore avrebbe potuto evitare tra il 7,5% e il 17% delle collisioni. In un quarto dei casi avrebbe comunque ridotto la velocità d'impatto, limitando la gravità delle conseguenze. Certo, ci sono dei limiti. In un terzo degli scenari analizzati, i conducenti non avrebbero potuto vedere la luce anteriore. Per questo, secondo i ricercatori austriaci, sarebbe opportuno prevedere anche luci di stop laterali nei nuovi veicoli.

La posizione dell'Unione Europea

Al momento, però, la Slovacchia resta un caso isolato. "Non siamo a conoscenza di alcuna attività significativa in questa direzione in altri Stati membri, tanto meno nell'UE o nell'ONU", ha dichiarato il Ministero dei Trasporti ceco in risposta a un'interrogazione sulla possibilità di introdurre la luce anche nella Repubblica Ceca.

Un'idea semplice che può salvare vite

A distanza di 40 anni dalla terza luce di stop posteriore introdotta negli Stati Uniti, la luce di stop anteriore potrebbe rappresentare la nuova frontiera della prevenzione stradale. Facile da implementare, poco costosa, con dati concreti a supporto, questa tecnologia punta a rispondere a un bisogno reale: aumentare la sicurezza per tutti, soprattutto per chi a piedi attraversa la strada. E la Slovacchia, con la sua proposta di legge, potrebbe essere il primo Paese a cambiare davvero le regole del gioco.