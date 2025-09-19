Cosa ci faceva Sainz nel box della Alpine: il curioso siparietto durante le prove libere di Baku

Tra la tensione della competizione e lo stress fisico, può capitare di avere qualche momento di défaillance. Tutto questo può portare i piloti a confondersi, proprio come è successo nel Gran Premio di Baku. Durante le prove libere un momento a dir poco curioso ha fatto sorridere non solo i fan della Formula Uno, ma anche i team stessi. Al rientro ai box, Carlos Sainz ha confuso la scuderia e si è consegnato ai suoi rivali.

Un lungo stop ha condizionato la prima sessione di prove, un cumulo di detriti rimasto sulla pista ha costretto le vetture a rientrare ai box in attesa della bandiera verde. Non erano resti di macchine, bensì pezzi di cordolo, staccatisi dopo la percorrenza, che hanno invaso il tracciato. Per quanto dei residui di tracciato possano essere considerati un evento particolare, non è stato l'unico momento a catturare l'attenzione. I meccanici della Alpine si sono trovati di fronte a un episodio singolare: davanti a loro si è fermata la macchina di Carlos Sainz, che però corre per la Williams.

Sainz sbaglia box e dal team: "Sei in quello della Alpine"

Un momento di confusione per il pilota spagnolo che, dopo essere stato richiamato, si è fermato di fronte alla scuderia sbagliata. A causare il tutto probabilmente l'ordine, impartito dall'ingegnere Gaëtan Jego, e la somiglianza dei colori. Mentre percorreva la corsia della Pit Lane a Sainz è arrivato nuovamente l'ordine di rientro e, vedendo davanti a sé una scuderia con meccanici pronti e colori sociali molto simili a quelli Williams, ha pensato di essere già arrivato. Un "incidente" simpatico che ha lasciato i membri dell'altra squadra dubbiosi su cosa fare, alcuni hanno provato a dargli indicazioni per farlo proseguire, ma la vettura è rimasta ferma. Dalla radio anche Jego ha provato a fare chiarezza: "Ok, sei nel box della Alpine".

Lo spagnolo non si può biasimare ed errori come questo possono succedere a tutti. Basta un piccolo calo di concentrazione e anche un campione del mondo può sbagliare, lo sa bene Lewis Hamilton. L'inglese, prima di approdare in Ferrari, ha corso per la Mercedes e prima ancora è stato un pilota della McLaren. Il suo passato è tornato a fargli visita durante il Gran Premio di Malesia del 2013 quando, fresco di trasferimento in Mercedes, ha imboccato il box della sua ex squadra. Un episodio simpatico che lo stesso Hamilton ha poi commentato con autoironia ammettendo di doversi ancora abituare alla sua nuova realtà.

L'Alpine accoglie Sainz: il simpatico botta e risposta sui social

Il siparietto si è poi spostato sui social, dove le due squadre si sono ironicamente punzecchiate. É stata proprio l'Alpine a segnalare il tutto ai rivali: "Ehm Williams, c'è Carlos nel nostro box", hanno pubblicato su X a più riprese. Prima con una gif, poi con una foto fatta proprio dai loro meccanici. La risposta è arrivata dai veri proprietari della vettura dello spagnolo, che hanno retto il gioco. "Ci abbiamo provato", il commento allegato alla foto della segnaletica usata per richiamare Sainz.

Anche i fan della Formula Uno non hanno perso tempo e in poco hanno reso il momento virale. Molti hanno notato la singolarità della situazione: non è la prima volta che un pilota della Williams si ferma nel box della Alpine. "Se avessi un penny per ogni volta che è successo, ora ne avrei due. Che non è tanto, ma è comunque strano che sia successo due volte", ha commentato un account su X. Fa riferimento infatti al 2024, l'anno scorso anche a Colapinto era successa la stessa cosa. A quanto pare le tute blu dei meccanici e i colori della scuderia non sono stati fuorvianti solo per Sainz.