Colapinto ha uno svenimento in diretta dopo il GP di Monza: soccorso dall’intervento dei giornalisti

Piccolo calo di pressione per Franco Colapinto durante le interviste dopo la gara di Formula 1 a Monza. Il pilota della Alpine ora sta bene ma ciò che è accaduto aveva fatto preoccupare.

Ora sta bene, fortunatamente, ma per un attimo c'era stata un po' di preoccupazione per le condizioni fisiche di Franco Colapinto. Il pilota della Alpine ha chiuso al diciassettesimo posto il suo GP di Monza di Formula 1. Un risultato di certo soddisfacente ma l'argentino dopo la corsa sul tracciato italiano aveva fatto preoccupare non poco tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e anche il suo team. In un video diventato subito virale sul web si il giovane pilota 22enne pronto per sottoporsi alle varie interviste ma a un certo punto, poco prima che gli venisse posta la prima domanda, ha abbandonato la postazione.

Stupore tra i presenti e anche per l'addetto stampa di Alpine che resta incredulo. Ma cosa è successo? Colapinto ha subito un piccolo calo di pressione proprio di fronte alle telecamere. Improvvisamente si vede il suo volto che cambia espressione prima di andare via. Nessuna parola, solo l'istinto di volersi allontanare perché sentiva di non essere in condizione. La Alpine non ha lasciato alcuna comunicazione in merito ma subito dopo sul web anche alcuni giornalisti hanno pubblicato le immagini con Colapinto sorridente e fortunatamente tranquillo senza alcun problema.

Proprio alcuni giornalisti presenti l'avrebbero aiutato a riprendersi. Già nei giri finali della gara aveva accusato dei crampi che hanno alterato l'andamento della sua gara proprio sul finire. Fortunatamente per lui nulla di grave e tutto risolto. Poco fa la Alpine attraverso un post su Instagram ha messo in evidenza la macchina di Colapinto con una didascalia ben precisa: "Con il ritmo attuale della nostra auto, sapevamo che oggi non sarebbe stato facile. Restiamo uniti e sappiamo che i bei momenti ci attendono".

Il video in cui si vede Colapinto lasciare la postazione dei giornalisti per sottoporsi alle interviste di fatto aveva lasciato tutti senza parole. Colapinto è sempre cortese in queste situazioni e vederlo a un certo punto smettere di rispondere e andare via bruscamente aveva sorpreso i presenti. Ora però è tutto chiaro e fortunatamente tutto risolto per il pilota argentino il cui futuro alla Alpine resta ancora in dubbio rispetto a quello di Gasly il quale ha rinnovato. Dopo la gara di domenica, restano otto Gran Premi da disputare nel campionato del mondo.