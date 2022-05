Chiunque potrà sfidare Valentino Rossi in pista: la VR46 sbarca nel Metaverso Il leggendario pilota della MotoGP Valentino Rossi e la sua VR46 sbarcano nel Metaverso dove i tifosi di tutto il mondo potranno vivere esperienze uniche e sfidare in pista il Dottore e i piloti dell’Academy.

A cura di Michele Mazzeo

La leggenda della MotoGP Valentino Rossi ha riservato un'altra sorpresa ai suoi tantissimi tifosi sparsi per tutto il mondo. Chiunque infatti, da ogni angolo del globo, potrà sfidare incontrare e sfidare in pista il nove volte campione del mondo e i piloti della sua VR46 Academy. Il 43enne di Tavullia ha infatti annunciato l'ingresso della sua azienda nel Metaverso (una realtà virtuale evoluta popolata da avatar).

L'attuale pilota Audi nel campionato GT World Challenge ha infatti stretto un accordo con la società operante nel settore della realtà virtuale The Hundred per progettare e sviluppare VR46 Metaverse, una piattaforma dedicata all'universo del ‘Dottore' nel cosiddetto web3. L'obiettivo è quello di creare esperienze virtuali per numerosissimi fans di Valentino Rossi sparsi per il mondo, agli appassionati di sport motoristici e a coloro che amano i videogiochi.

"Entrare in questo settore è un'avventura davvero stimolante che ho deciso di affrontare in modo strutturato insieme a dei partner di livello. Mi entusiasma poter raggiungere i tifosi di tutto il mondo – ha infatti spiegato l'ex pilota della MotoGP annunciando la joint venture con The Hundred –, portando loro l'atmosfera e l'entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie e penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand".

La nascita di VR46 Metaverse di fatto permetterà a chiunque di poter vivere delle esperienze uniche pur trovandosi dall'altra parte del mondo. Già a partire dal 2022 infatti la nuova piattaforma globale dedicata al Dottore permetterà ai tifosi di Valentino Rossi e agli appassionati di motorsport di vivere incontrare virtualmente il 43enne di Tavullia, i piloti del VR46 Racing Team e dell'Academy, interagire con gli altri utenti e anche gareggiare con loro.