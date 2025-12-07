Chi vince oggi il Mondiale F1 tra Norris, Verstappen e Piastri: tutte le combinazioni del GP Abu Dhabi
Il Mondiale della Formula 1 2025 arriva all'ultima gara con una classifica cortissima: Norris 408, Verstappen 396, Piastri 392. Il successo di Verstappen in Qatar, favorito dalla scelta Red Bull di fermarsi in regime di Safety Car mentre la McLaren restava in pista, ha riaperto tutto.
Il podio sfumato per Norris e la vittoria sfuggita a Piastri hanno portato i tre contendenti a giocarsi il titolo oggi nel GP di Abu Dhabi, con sette vittorie a testa e una stagione che si deciderà sui dettagli.
Le combinazioni per il titolo F1 nel GP Abu Dhabi di oggi
Norris campione se…
- Sale sul podio (1°, 2° o 3°): è campione a prescindere dagli altri risultati.
- Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince.
- Arriva 6° e né Verstappen né Piastri vincono.
- Arriva 7° o 8° con Verstappen al massimo 3° e Piastri al massimo 2°.
- Arriva 9° o 10° con Verstappen al massimo 4° e Piastri al massimo 3°.
- Non va a punti e Verstappen non fa meglio di 5°, Piastri non meglio di 3°.
Verstappen campione se…
- Vince e Norris è 4° o peggio.
- Arriva 2°, Piastri non vince e Norris è 7° o peggio.
- Arriva 3°, Piastri non vince e Norris è 9° o peggio.
- Arriva 4°, Norris è fuori dalla zona punti e Piastri non meglio di 3°.
Piastri campione se…
- Vince e Norris è 6° o peggio.
- Arriva 2°, Verstappen non meglio di 4° e Norris 10° o peggio.
Cosa succede in caso di arrivo a pari punti
Con Norris, Verstappen e Piastri tutti a quota sette vittorie e un possibile ex aequo possibile solo nel caso nessuno dei tre risultasse vincitore della gara di oggi, il primo criterio previsto dal regolamento in caso di arrivo a pari punti non basta per assegnare il titolo. La FIA stabilisce infatti che:
- Si confronta il numero di vittorie stagionali.
Se è pari (come in questo caso), si passa al punto successivo.
- Si confronta il numero di secondi posti ottenuti nelle gare principali. (È qui che Norris è nettamente avanti: 8 secondi posti, contro i 5 di Verstappen e i 4 di Piastri.)
- Se serve, si procede con il numero di terzi posti, poi quarti, e così via.
Questo significa che in qualsiasi scenario di pari punti tra due dei tre piloti, il titolo andrebbe a Norris perché ha la miglior somma di piazzamenti utili.
I tre casi possibili di ex aequo in vetta alla classifica piloti della Formula 1 2025 dopo la gara conclusiva del GP di Abu Dhabi sono questi:
- 414 punti – Norris vs Verstappen
Norris 7°, Verstappen 2°, Piastri non vince: Lando e Max raggiungerebbero la stessa quota, ma Norris ha più secondi posti.
- 410 punti – Norris vs Piastri
Norris 9°, Piastri 2°, Verstappen non sul podio: Lando e Oscar finirebbero a pari punti, ma Norris sarebbe campione per 8 secondi posti contro 5.
- 408 punti – Norris vs Verstappen
Norris fuori dai punti, Verstappen 4°, Piastri non meglio di 3°: Lando e Max chiuderebbero entrambi a 408, ma Norris sarebbe campione per i migliori piazzamenti.