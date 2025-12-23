Charles Leclerc lascia senza parole George Russell con il suo regalo di Natale: “Cattivello”

Charles Leclerc ha scelto l'ironia per chiudere il 2025 di Formula 1, lasciando senza parole George Russell con un regalo di Natale tanto inatteso quanto personale. Nel tradizionale Secret Santa tra i piloti, il monegasco della Ferrari ha pescato il nome del britannico e ha deciso di colpire lì dove la stagione aveva lasciato una ferita ancora aperta: il sorpasso di Zandvoort.

Il 28enne di Monte Carlo ha infatti regalato al collega britannico della Mercedes un quadro con la foto del sorpasso subito durante la gara del Gran Premio d'Olanda, uno degli episodi più discussi dell'intero campionato, a cui si è aggiunto anche un video che riproduceva tale sorpasso in slow motion. Un gesto studiato, che trasforma un duello acceso in pista in una gag natalizia, giocata sul filo dello sfottò. Proprio quell'attacco aveva fatto infuriare il pilota Mercedes, convinto che la manovra fosse avvenuta oltre i limiti del tracciato.

La reazione di Russell è stata immediata e ha restituito la misura dell'effetto centrato dal regalo. "Sono rimasto senza parole, davvero", ha commentato inizialmente, mostrando tutto il suo stupore. Poi la battuta che ha fatto il giro del paddock: "Naughty, naughty, naughty", espressione tipicamente inglese usata per rimproverare in modo affettuoso un piccolo dispetto. Traduzione semplice: "Cattivello".

Il botta e risposta non si è fermato lì. In perfetto stile british, Russell ha rilanciato la provocazione, spostando l'attenzione su un altro episodio chiave della stagione. "Se gli farò gli auguri di Natale? No, credo che gli manderò una foto di Kimi che lo butta fuori dalla gara", ha detto ridendo, richiamando quanto accaduto in Brasile, quando Andrea Kimi Antonelli, dopo un contatto, ha colpito la Ferrari di Leclerc costringendolo al ritiro già al primo giro.

Il siparietto natalizio tra Leclerc e Russell restituisce anche un contrasto evidente con quanto accade lontano dalla pista. Mentre a livello politico Ferrari e Mercedes continuano a scontrarsi, soprattutto sul fronte dei regolamenti 2026 e sulle ombre sollevate attorno al presunto "trucco" per il nuovo motore della casa tedesca, tra i piloti il clima appare decisamente meno teso. Le rivalità restano, così come le frecciate velenose, ma vengono consumate sul piano dell'ironia e dello sfottò. A motori spenti, almeno tra Leclerc e Russell, la Formula 1 sembra parlare un linguaggio diverso da quello che in queste ore si utilizza nei corridoi della FIA.