Il telecronista lascia Cerundolo senza parole a Miami: “Ti abbraccerei come fossi mio figlio”

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Francisco Cerundolo stanotte ha battuto negli ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Miami il francese Ugo Humbert, in un match che lo vedeva leggermente sfavorito dai bookmakers. Un successo netto quello del 27enne tennista argentino, impostosi in due veloci set col punteggio di 6-4/6-3. Il maggiore (e più forte) dei fratelli Cerundolo (è numero 19 al mondo, mentre Juan Manuel è 71) affronterà ora nei quarti la testa di serie numero 3 Alexander Zverev.

Cerundolo aveva fatto il botto nel turno prima, quando aveva mandato a casa Daniil Medvedev, fresco di finale a Indian Wells persa con Jannik Sinner. Uno stato di forma confermato dalla vittoria su Humbert, commentata in maniera davvero partecipe da José Luis Clerc, ex numero 4 al mondo all'inizio degli anni '80 e monumento del tennis argentino di quell'epoca assieme a Guillermo Vilas.

Francisco Cerundolo toccato dalle parole in diretta di José Luis Clerc: "Come un figlio"

Clerc da tanti anni lavora come commentatore televisivo e nel post partita del match vinto da Cerundolo è stato messo in collegamento diretto con lui dall'inviata di ESPN. Lo scambio tra i due è stato molto bello. "Fran, ti voglio dire una cosa, caro – gli ha detto Clerc, oggi 67enne – È impressionante il tennis che stai giocando. Oggi sei un top ten. Credici, perché sei un top ten. Meraviglioso. Ti abbraccerei come fossi mio figlio oggi".

Parole dette in maniera così sentita che hanno colpito visibilmente Cerundolo. Il tennista argentino è rimasto per qualche attimo senza parole, poi ha ringraziato Clerc con altrettanto trasporto emotivo, chiamandolo col suo storico soprannome: "Grande ‘Batata', grazie mille. Sai che ti voglio tanto bene e ti seguo tantissimo, perché sei uno dei pochi che mi ha sempre sostenuto e mi ha sempre dato la carica migliore, sostenendomi indipendentemente da come vanno le cose. Lo apprezzo tantissimo".

"Sono molto contento di come sto giocando questa settimana e non è finita – ha concluso Francisco – Voglio andare avanti, ora mi concentro sui quarti di finale, sto giocando bene e voglio continuare". Contro Zverev non sarà facile.