Carlos Sainz fa una pole mostruosa in Messico: in 1ª fila anche Verstappen, Leclerc solo quarto Sainz fa la pole del Gp del Messico. Il pilota della Ferrari è stato perfetto. Lo spagnolo scatterà dal via davanti a Verstappen, Norris e Leclerc, che è partito quarto pure negli Stati Uniti, dove poi ha vinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz ha realizzato la pole position nel Gran Premio del Messico. Il pilota spagnolo è stato perfetto e con due giri favolosi si è messo tutti alle spalle. Verstappen artiglia la seconda posizione davanti a Norris e Leclerc. Poi le Mercedes. Prima pole nel 2024 per il pilota spagnolo, che da tempo dice di voler lasciare la Ferrari con una vittoria e intanto ha conquistato una splendida pole.

Q1: la Ferrari vola, ma nel Q1 c'è Verstappen in grande spolvero e soprattutto la McLaren con le sorprese Gasly e Hulkenberg. Norris si mette al comando. Piastri invece viene clamorosamente eliminato. Sbaglia l'australiano in un giro perfetto, poi ci riprova e non migliora. Fuori pure il padrone di casa Perez. Esclusi anche Colapinto, Ocon e Zhou.

Q2: Verstappen si mette subito al comando, Sainz lo segue in attesa di Norris. Mentre Leclerc rischia grosso e il tempo gli è stato pure cancellato. Lando si mette al comando, le Mercedes si piazzano davanti a Sainz. Leclerc si sistema senza problemi tra i primi quattro, Sainz resta terzo. Dietro c'è bagarre. Hulkenberg fa in tempo a entrare nella top ten prima della bandiera rossa per l'incidente di Tsunoda, che porta alla chiusura della Q2 con anticipo. Eliminati con il giapponese Alonso, Stroll, Lawson e Bottas.

Q3: Verstappen realizza uno splendido tempo, Lando Norris che sulla carta è il favorito commette un errore clamoroso, l'ennesimo. Il tempo di Max viene cancellato per track limits dopo che Sainz si mette davanti a tutti, e così Leclerc balza al secondo posto: è uno – due Ferrari, con le Mercedes a seguire. Sainz si ripete o meglio abbassa ancora il suo tempo e blinda la pole position, con Verstappen secondo. Norris terzo davanti a Leclerc.

Griglia di Partenza GP Messico

1ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

4ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Franco Colapinto (Williams)

9ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Red Bull)

10ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Zhou Guanyou (Sauber)