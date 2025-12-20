Formula 1
Carlos Sainz fa un regalo a ogni componente della Williams, a loro scrive una lettera commovente

Carlos Sainz ha deciso di fare un regalo a ogni singolo membro del team Williams. In un pacchetto c’era anche una lettera nella quale il pilota spagnolo ha scritto parole meravigliose per la sua Scuderia.
A cura di Alessio Morra
Immagine

A fine stagione i piloti di Formula 1 ringraziano e omaggiano chi ha lavorato per loro e con loro durante tutto il campionato. Lewis Hamilton ha fatto un dono a tutti coloro che lavorano alla Ferrari, mentre Leclerc ha ricevuto un regalo. Anche Carlos Sainz ha voluto omaggiare tutti i membri della Williams, che lo hanno aiutato a risalire la china dopo un avvio di stagione complesso e lo hanno aiutato a ottenere due podi strepitosi. Il pilota spagnolo ha fatto loro un regalo e a corredo ha scritto una lunghissima lettera, nella quale esprime tutta la sua gratitudine, lettera che è diventata di dominio pubblico.

Il regalo e la lettera per la Williams di Sainz

Un regalo appositamente realizzato per ogni singolo membro della scuderia della Williams: una stampa splendida fatta comporre per l'occasione. La lettera per ringraziare tutta la Williams è davvero bella, parole sentite e ringraziamenti sinceri: "Mentre concludiamo una straordinaria prima stagione insieme, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a ciascuno di voi per l’incredibile accoglienza che mi avete riservato sin dal primo giorno al Grove. Sapevo che stavo entrando a far parte di un team davvero speciale, ma il nostro primo anno insieme ha superato tutte le mie aspettative.

Questa stampa appositamente realizzata è un piccolo gesto di gratitudine e spero che serva a ricordare ciò che abbiamo realizzato insieme nel corso del 2025. È grazie alla vostra dedizione e al vostro impegno che quest’anno siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo più ambizioso: assicurarci il quinto posto nel campionato costruttori, divertendoci anche lungo il percorso con i podi a Baku e in Qatar e il podio nella Sprint ad Austin.

Carlos Sainz è salito sul podio nel 2025 due volte: a Baku e in Qatar.
"I momenti speciali vissuti non sono merito mio"

"Questi momenti così speciali non sono merito mio, ma sono il risultato diretto dei vostri sforzi e del nostro lavoro di squadra e spero sinceramente che siate orgogliosi quanto me di ogni punto che abbiamo conquistato. Abbiamo gettato solide basi per la prossima stagione e non vedo l’ora di tornare a correre. Ma non illudetevi, c’è ancora molta strada da fare prima di raggiungere il nostro obiettivo finale: riportare questa squadra alla vittoria, al posto che le spetta.

Dopo il nostro primo anno insieme, non ho alcun dubbio che abbiamo tutti gli ingredienti giusti per arrivarci e potete stare certi che darò il massimo per rappresentarvi dentro e fuori dalla pista al meglio delle mie capacità. Siate orgogliosi di ciò che stiamo costruendo insieme, godetevi un meritato riposo con i vostri cari e ci vediamo nel 2026 con le batterie completamente ricaricate e pronti a ripartire”.

