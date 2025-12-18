Formula 1
Charles Leclerc sorpreso dai regali di Natale di Bryan Bozzi e dei meccanici Ferrari, c’è ironia e riscatto

Un team radio diventato virale in Australia si trasforma in un doppio regalo di Natale per Charles Leclerc. L’idea è di Bryan Bozzi e dei meccanici Ferrari: due magliette che raccontano ironia, complicità e il valore di una stagione complicata affrontata senza mollare.
A cura di Michele Mazzeo
Un team radio nato quasi per caso, sotto la pioggia del Gran Premio d'Australia della Formula 1 2025, è diventato prima virale e poi un'idea scherzosa per i regali di Natale consegnati a Charles Leclerc. A firmarli sono stati Bryan Bozzi, ingegnere di pista del monegasco, e i meccanici Ferrari del box del numero 16, durante la cena di fine anno organizzata in un clima rilassato e lontano dalla tensione delle gare.

A Melbourne, con l'abitacolo completamente bagnato, Leclerc aveva segnalato via radio il problema: "Ho il sedile pieno d'acqua, ma davvero pieno d'acqua". La risposta di Bozzi, tanto semplice quanto ironica, aveva immediatamente catturato l'attenzione: "Deve essere l'acqua". Il siparietto si era chiuso con la replica del pilota: "Aggiungiamolo alle perle di saggezza".

Lo stesso Leclerc aveva spiegato il senso di quell'ironia condivisa nel box: "È uno scherzo interno. Stiamo tenendo traccia con i miei ingegneri di alcune delle discussioni avvenute nel corso degli ultimi sette anni che sono divertenti in un modo o nell'altro, e le chiamiamo le perle di saggezza" aveva infatti detto all'indomani della gara di Melbourne.

Quel breve scambio, diventato virale sui social, è stato ripescato a distanza di mesi e trasformato in un regalo simbolico. Durante la festa di Natale del box Ferrari, lo stesso Bozzi, travestito da Babbo Natale, ha consegnato a Leclerc una maglietta bianca con la scritta "Must be the water", citazione diretta di quel team radio ormai iconico, con sotto un altrettanto ironico "Ferrari Strategy".

Ma non è stato l'unico pensiero ricevuto dal monegasco. I meccanici Ferrari hanno voluto affiancare un secondo regalo, una maglietta nera che sul retro riportava un messaggio chiaro e diretto: "Ma comunque: 1 pole, 5 prime file, 7 podi. Grazie per non mollare MAI!". Un ringraziamento che va oltre i risultati e fotografa una stagione complicata, vissuta tra difficoltà tecniche e poche soddisfazioni, ma affrontata senza mai abbassare il livello di impegno.

Il momento è stato immortalato da Kevin Bozzi, fratello di Bryan, in un video che ritrae il monegasco mentre scarta i regali consegnatigli dal suo ingegnere di pista travestito per l'occasione da Babbo Natale. Un'immagine che racconta il lato meno visibile della Ferrari, fatto di rapporti umani, fiducia e leggerezza, anche dopo un'annata priva di vittorie. I regali di Natale a Leclerc diventano così il simbolo di un riscatto emotivo, prima ancora che sportivo, in vista delle sfide future.

