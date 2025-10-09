Carlos Sainz colleziona Ferrari: “Meglio investire in auto di lusso che tenere i soldi in banca”

Carlos Sainz ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha toccato tanti temi extra F1 ed ha rivelato di collezionare Ferrari: “Ne ho quattro in edizione limitata, ora ne ho ordinata un’altra”.

Carlos Sainz ha vissuto un'annata molto faticosa. A Baku ha vissuto un weekend old style, leonino, ha conquistato la prima fila nelle Qualifiche ed ha soprattutto conquistato il podio con la Williams. Si è sbloccato ed a Singapore ha disputato un'altra gara meravigliosa. Il pilota spagnolo recentemente ha rilasciato un'intervista nella quale ha toccato diversi argomenti ed ha parlato anche della sua meravigliosa collezione di Ferrari, il suo investimento preferito.

Sainz sulla situazione politica in Spagna

Trentuno anni compiuti lo scorso settembre, Sainz sa di avere ancora tanti anni davanti ad alto livello. A ‘Partidazo Cope' ha rilasciato un'intervista molto interessante. Non le solite banalissime domande sulla stagione che sta vivendo, su chi vincerà il titolo o sul suo futuro. Ma considerazioni reali. Sainz si è spinto oltre, sporgendosi in un campo particolare quando ha detto: "La situazione politica e sociale che c'è attualmente in Spagna non mi piace". Parole che sono state oggetto di parecchie critiche.

"Ho quattro Ferrari in edizione limitata e ne ho appena ordinata un'altra"

L'intervistatore gli ha chiesto anche della sua collezione di Ferrari. Sainz ha risposto spiegando di averne parecchie ed ha detto perché continua a comprarne, al di là del piacere: "Personalmente preferisco investire i miei soldi in Ferrari piuttosto che tenerli in banca. Mi hanno detto che investire in auto di lusso è molto meglio. Ho quattro Ferrari in edizione limitate e ne ho appena ordinata un'altra. Ma uso solo la Ferrari Purosangue. Le altre le ho nella mia collezione".

L'amicizia con Pogacar: "Tadej è un ragazzo con i piedi per terra"

Sainz ha infine parlato anche dell'avventuroso viaggio in furgone con Leclerc, dopo la gara di Baku, e ha parlato anche di Marc Marquez, fresco vincitore della MotoGP, e di Tadej Pogacar, il cannibale del ciclismo dei giorni nostri che nell'arco di due settimane ha vinto pure il Campionato del Mondo, gli Europei e la Tre Valli Varesina: "Tra quelli che vivono a Monaco è uno dei miei migliori amici. Tadej è un ragazzo con i piedi per terra, è un piacere poterlo chiamare amico. Usciamo spesso a cena e andiamo in bicicletta, è un mio grande fan".