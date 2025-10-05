Pogacar fa la storia del ciclismo, oro agli Europei dopo i Mondiali: Evenepoel e Vingegaard s’inchinano

Un solo nome e una sola maglia, quella iridata, di Tadej Pogacar che ha vinto anche gli Europei di ciclismo: il campione sloveno ha lasciato la compagnia a 73 chilometri dal traguardo, schiantando sull'ultima salita anche Remco Evenepoel, l'ultimo a cedere di fronte al forcing che ha regalato il titolo continentale a Pogacar una settimana dopo aver preso anche la medaglia d'oro mondiale a Kigali. Ennesima prova di forza, per una corsa che non ha avuto mai storia diversa rispetto all'epilogo che ha visto il campione sloveno chiudere con oltre 1 minuto di vantaggio, in perfetta gestione. Evenepoel ha provato a 100km dall'arrivo a scompigliare le carte in tavola, cercando a suo volta l'allungo, sempre stoppato da Pogacar e dai suoi compagni di Nazionale. Scaroni, ottimo quarto.

La progressione di Pogacar: anche Evenepoel crolla nella salita decisiva

La seconda parte di tracciato, gli ultimi 70 chilometri sono stati dunque l'ennesimo assolo da parte di Pogacar che si è preso tutto ciò che c'era da prendersi in questa finale di stagione. Evenepoel è stato l'unico a provarci mentre Jonas Vingegaard era crollato a metà percorso, lasciando il gruppo dei migliori, in evidente difficoltà: un bruttissimo Europeo per il danese che si era preparato al meglio, evitando anche le fatiche mondiali in Africa. Per Pogacar invece nessun cenno di cedimento: con la Slovenia ha controllato e impresso ritmo alto al gruppo, poi la classica rasoiata finale. Micidiale, di fronte alla quale tutti si sono ancora una volta inchinati.

Pogacar fuga e vittoria solitaria: per le medaglie, Scaroni regge poi arriva 5°

Pogacar in pochi chilometri si è preso il solito. immenso margine, riducendo il Campionato Europeo in un nuovo one man show: dietro allo sloveno, le briciole per gli altri che hanno dovuto lottare, arrancando, per le posizioni di rimessa del podio. Tra loro anche un generosissimo Christian Scaroni che ha retto fino alla fine il ritmo imposto da Evenepoel, incollandosi alla ruota del belga insieme a Seixas ed Ayuso.

Poi a 40 km dall'arrivo il belga rompe gli indugi e si invola da solo per l'argento lasciando la bagarre del terzo posto agli altri tre con Ayuso che si prende il bronzo. Scaroni, ottimo quarto, è stato comunque di gran lunga il migliore della nostra Nazionale dopo che a metà gara era stato Frigo a provare a restare con i primi fuggitivi di giornata prima di cedere e finire tra le retrovie.