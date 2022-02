Cambiano punti e format della Sprint Race di Formula 1, ci sarà sempre una gara in Italia La Formula 1 ha cambiato regole e format della Sprint Race, cambiano anche due sedi su tre. Non si correrà a Monza, ma a Imola. Novità anche in caso di sospensione dei Gp.

A cura di Alessio Morra

Oggi si è riunita la F1 Commission, si attendeva un comunicato sull'indagine relativa al Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultimo della scorsa stagione che ha destato molto polemiche relative alle decisioni del direttore di gara Michael Masi. Il comunicato è arrivato, ma non sono stati resi noti i risultati dell'indagine: "Il presidente della FIA ha condotto discussioni dettagliate sul Gran Premio di Abu Dhabi 2021, il feedback della F1 Commission sulle questioni sollevate sarà inserito nell'analisi del Presidente e nei prossimi giorni presenterà pubblicamente notizie sui cambiamenti strutturali e sul piano d'azione previsto". Ci sono invece delle grosse novità relative alla Sprint Race, una si terrà in Italia, mentre cambia il sistema di punteggio della gara Sprint, e c'è una novità relativa anche per le gare interrotte.

3 Sprint Race nel Mondiale 2022, una anche in Italia

Lo scorso anno si è disputata a Silverstone la prima Sprint Race di sempre, poi la gara da 100 km si è ripetuta a Monza e infine in Brasile, dove ci fu un piccolo capolavoro di Hamilton. Anche nel Mondiale 2022 ci sarà una gara Sprint in Brasile, ma cambiano le sedi delle altre due gare che si terranno invece in Austria in estate e soprattutto a Imola, dove si vivrà così uno splendido weekend per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.

Cambia il punteggio della Sprint Race

Lo scorso anno nelle gare Sprint sono stati assegnati punti solo ai tre primi classificati (3 al 1°, 2 al 2°, 1 al 3°). Nel 2022 invece i punti li avranno i primi otto classificati, e questa è l'assegnazione: 1° – 8 punti2° – 7 punti3° – 6 punti4° – 5 punti5° – 4 punti6° – 3 punti7° – 2 punti8° – 1 punto. La pole position la fa il più veloce nelle qualifiche del venerdì, regola corretta, peccato ci sia arrivati con un anno di ritardo.

Il caso Spa e le nuove regole

Il Gp del Belgio 2021 è stato a dir poco influenzato dalle condizioni meteorologiche. I piloti dopo quattro ore di attesa disputarono due giri dietro la Safety Car, fu assegnato la vittoria a Verstappen. Una decisione che lasciò non pochi dubbi. Ora serviranno almeno due giri alle spalle della Safety per ottenere dei punti. Sono state stilate delle regole molto precise.

Se il leader ha completo più di due giri, ma meno del 25% della distanza di gara i primi cinque classificati otterranno punti: 1° – 6 punti, 2° – 4 punti, 3° – 3 punti, 4° – 2 punti, 5° – 1 punto. Se invece si è superato il 25%, ma meno del 50% della distanza di gara questi saranno i punteggi: 1° – 13 punti, 2° – 10 punti, 3° – 8 punti, 4° – 6 punti, 5° – 5 punti, 6° – 4 punti, 7° – 3 punti, 8° – 2 punti 9° – 1 punto. Se invece è stato completato più del 50% ma meno del 75%, questi saranno i punti assegnati: 1° – 19 punti, 2° – 14 punti, 3° – 12 punti, 4° – 9 punti, 5° – 8 punti, 6° – 6 punti, 7° – 5 punti, 8° – 3 punti, 9° – 2 punti, 10° – 1 punto.