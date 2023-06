Cambia la griglia di partenza del Gp Canada dopo la penalità a Carlos Sainz: avanza Leclerc Dopo la penalità a Carlos Sainz cambia la griglia di partenza del Gran Premio del Canada. Della sanzione allo spagnolo beneficia anche Charles Leclerc.

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz è stato penalizzato dai commissari del Gran Premio del Canada, che lo hanno giudicato colpevole di impending. Lo spagnolo ha ostacolato Pierre Gasly nella Q1 di Montreal. Il pilota spagnolo ha subito una penalità di tre posizioni, che sconterà in griglia di partenza. Sainz aveva chiuso all'ottavo posto e partirà dunque undicesimo. Guadagna una posizione invece Charles Leclerc, autore di una qualifica assai deludente.

Lo sapeva che sarebbe stato penalizzato il pilota spagnolo che nelle fasi finali della Q1 ha rallentato per lasciar strada a Tsunoda e così facendo ha praticamente ostacolato Gasly che ha dovuto andare lungo, e per questo motivo ha mancato la qualificazione in Q2. Il francese è esploso via radio. Subito è parso evidente l'errore di Sainz, per la verità anche mal consigliato dal box.

Penalità per Sainz che sarà chiamato a una gara di rimonta. Perché dovrà partire undicesimo. Guadagnano una posizione invece Oscar Piastri, Alex Albon e Charles Leclerc, che quindi sopravanza il compagno di squadra e scatterà dalla decima posizione. Pole per Verstappen, che in questa stagione è stato finora pressoché perfetto. In Canada Max è favoritissimo, al suo fianco non scatterà Nico Hulkenberg, il tedesco è stato penalizzato e in prima fila scala Alonso. Questa è la nuova griglia di partenza del Gp del Canada.

La Griglia di Partenza del Gp Canada

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull); 2. Fernando Alonso (Aston Martin)

2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Mercedes); 4. George Russell (Mercedes)

3ª fila: 5. Nico Hulkenberg (Haas)*; 6. Esteban Ocon (Alpine);

4ª fila: 7. Lando Norris (McLaren); 8. Oscar Piastri (McLaren);

5ª fila: 9. Alexander Albon (Williams); 10. Charles Leclerc (Ferrari);

6ª fila: 11. Carlos Sainz (Ferrari)*; 12. Sergio Perez (Red Bull);

7ª fila: 13. Lance Stroll (Aston Martin); 14. Kevin Magnussen (Team Haas);

8ª fila: 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo); 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri);

9ª fila: 17. Pierre Gasly (Alpine); 18. Nyck De Vries (AlphaTauri);

10ª fila: 19. Logan Sargeant (Williams); 20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo).