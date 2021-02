Cambia ancora il calendario del Mondiale 2021 di Formula 1. Manca solo l'ufficialità (che arriverà dopo la riunione di giovedì) ma ormai è certo: il Circus farà tappa sul circuito di Portimao anche in questa stagione. Fissata già la data del GP del Portogallo programmato per il week end del 2 maggio. La tappa lusitana andrà dunque ad occupare lo spazio lasciato libero alla presentazione del calendario originale: dopo l'esordio in Bahrain del 28 marzo dunque la Formula 1 si sposterà prima a Imola, dove il 18 aprile andrà in scena il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, e poi in terra portoghese per il terzo appuntamento stagionale.

Cade dunque l'ipotesi paventata in precedenza di un secondo GP a Sakhir con lo slittamento in avanti della tappa di Imola. Con l'inserimento del Portogallo aumentano dunque le gare europee nel nuovo calendario che, in base all'evoluzione su scala globale dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e delle sue varianti, potrebbe subire ulteriori modifiche in corso d'opera. A rischio sono soprattutto alcune tappe extra-europee come Azerbaijan, Canada, Singapore, Giappone, Usa, Messico, Brasile e Australia (già spostata da evento inaugurale a terz'ultimo appuntamento stagionale). In caso di forfait di una o più tappe a causa della pandemia pronti ad entrare in calendario anche il Nurburgring ed eventualmente anche il Mugello, sui quali si è già corso nella passata stagione per riempire il calendario falcidiato dal coronavirus.

Il calendario del Mondiale di Formula 1 2021