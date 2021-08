Brutto incidente per Norris nelle qualifiche a Spa: doppio testacoda e botto contro le barriere Lando Norris ha dovuto abbandonare anticipatamente le qualifiche del GP del Belgio a causa di un brutto incidente che lo ha visto protagonista nel Q3. Sotto il diluvio abbattutosi sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota inglese della McLaren ha infatti spinto al massimo la sua vettura perdendone il controllo dopo la famosa chicane dell’Eau Rouge. La macchina dopo esser andata per due volte in testacoda è andata a sbattere violentemente contro le barriere. Il giovane driver ha lasciato poi l’abitacolo sulle sue gambe riportando però un problema al polso di cui ancora si deve verificare l’entità.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver dominato sia il Q1 che il Q2, Lando Norris ha dovuto abbandonare anticipatamente le qualifiche del GP del Belgio a causa di un brutto incidente che lo ha visto protagonista nel Q3. Sotto il diluvio abbattutosi sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota inglese della McLaren ha infatti spinto al massimo la sua vettura perdendone il controllo dopo la famosa chicane dell'Eau Rouge. La macchina dopo esser andata per due volte in testacoda è andata a sbattere violentemente contro le barriere.

Il giovane driver ha lasciato poi l'abitacolo sulle sue gambe riportando però un problema al polso di cui ancora si deve verificare l'entità. La sessione dopo questo incidente è stata momentaneamente sospesa con la direzione di gara che ha esposto la bandiera rossa, scatenando l'ira di Sebastian Vettel che poco prima aveva chiesto l'interruzione delle qualifiche a causa delle condizioni di pista considerate impraticabili. Il tedesco è stato il primo a fermarsi per assicurarsi delle condizioni di Norris dopo il violentissimo botto di cui è stato vittima.

Il primo aggiornamento che arriva dal centro medico parla di un problema al gomito per Lando Norris. Adesso il pilota inglese si dovrà sottoporre ad ulteriori esami diagnostici per capire l'entità dell'infortunio riportato nel terribile incidente dal giovane pilota della McLaren. Solo dopo l'esito di questi esami sapremo dunque se il driver britannico potrà essere al via della gara del GP del Belgio in programma domenica pomeriggio. Se dovesse farcela, grazie alla penalizzazione inflitta a Bottas, scatterà dalla nona casella della griglia di partenza.