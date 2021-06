Mano dura della Direzione di Gara della Formula 1 nei confronti di Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes è stato infatti penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza (che sconterà nella gara di domenica) dai commissari per il suo testacoda in pit lane durante le FP2 del GP di Stiria, ottavo round del Mondiale di Formula 1 2021. Per lui anche due punti di penalità sulla SuperLicenza di F1.

Dopo aver ascoltato la versione del finlandese della Mercedes la Direzione di Gara ha deciso di sanzionare la sua "guida pericolosa nella corsia dei box" e pertanto infliggergli una penalità che andrà ad influire sul suo risultato in qualifica e dunque sulla casella della griglia di partenza da cui scatterà nel GP di domenica sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg.

Il pilota della Mercedes aveva montato un treno di gomme dure durante le FP2 e mentre si allontanava dalla piazzola per il pit-stop ha perso il posteriore della sua W12. Costretto a frenare bruscamente, Bottas è quasi andato a sbattere contro il muretto dei box prima di fermarsi a lato dello sbalordito team di meccanici della McLaren che dopo esser stato sfiorato ha poi aiutato il finlandese a raddrizzare la vettura e tornare in pista.

Nonostante l'episodio si sia concluso senza conseguenze, il team manager della McLaren Paul James ha espresso la sua preoccupazione riguardo al pericoloso testacoda al direttore di gara della FIA Michael Masi. Per questo Bottas è stato convocato dai commissari affinché spiegasse cosa è successo, ma la sua spiegazione non ha convinto il Panel che ha deciso di utilizzare il pugno duro infliggendoli una penalità di tre posizioni in griglia di partenza nella gara di domenica oltre a due punti sulla sua Superlicenza di Formula 1.

Nel verbale della sanzione si legge infatti: "Gli steward hanno ascoltato il conducente dell'auto 77 [Valtteri Bottas] e i rappresentanti della squadra e hanno esaminato le prove video. Quando Bottas si è allontanato dalla sua posizione di pit stop designata, ha perso il controllo della vettura entrando nella corsia di sorpasso. Ha sovrasterzato, si è girato in testacoda e si è fermato lungo la corsia di sorpasso vicino ai box della McLaren. Durante l'udienza, Bottas ha dichiarato che in passato hanno perso tempo nella partenza ai box. Quindi hanno provato qualcosa di nuovo, cioè partire in seconda marcia. Di conseguenza, il pattinamento delle ruote è stato molto più elevato e il risultato inaspettato. Pertanto, non è riuscito a controllare adeguatamente la vettura nella corsia di sorpasso. Alla luce di ciò questo viene considerato come guida potenzialmente pericolosa, soprattutto perché il personale era in giro nella corsia dei box".