Pericoloso incidente per Valtteri Bottas durante la seconda sessione di prove libere del GP di Stiria. Dopo esser ripartito dalla piazzola in seguito ad un cambio gomme, il pilota finlandese della Mercedes ha commesso un errore nel tentativo di gommare la propria piazzola ma ha perso il controllo della sua vettura che è andata così in testacoda. Un errore che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi dato che la W12 di Bottas mentre si è girata è passata a pochi centimetri dal gruppo di meccanici della McLaren che erano davanti al box accanto.

Gli stessi uomini della scuderia britannica hanno poi aiutato il finlandese della Mercedes a rimettere la macchina in carreggiata per poter così rientrare in pista per concludere la seconda sessione di prove libere. Ma l'incidente in pit-lane, conclusosi per fortuna senza nessuna conseguenza né per il pilota e né per i meccanici McLaren, è stato però posto sotto investigazione da parte della Direzione di Gara che ha convocato lo stesso 31enne di Nastola per capire così sia davvero successo e se eventualmente ci sono delle responsabilità che vanno punite.

La sanzione più probabile è una multa per il tentativo di gommare la piazzola del pit-stop (cosa vietata dal regolamento) ma dato il rischio corso dagli uomini della McLaren non sono da escludere anche sanzioni più pesanti come una penalizzazione di qualche posizione nella griglia di partenza della gara di domenica o l'aggiunta di punti di penalità sulla super licenza dello stesso Valtteri Bottas (che ha concluso le FP2 con il 12° miglior tempo lontanissimo dal leader Max Verstappen e anche dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton).