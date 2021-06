Max Verstappen è il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Stiria, ottavo round del Mondiale di Formula 1 2021. Sul tracciato bagnato del Red Bull Ring di Spielberg il pilota olandese ha preceduto l'alfiere della McLaren Daniel Ricciardo e il sorprendente Esteban Ocon sull'Alpine. Solo 4° Lewis Hamilton con la prima delle Mercedes. Il britannico si è visto però cancellare la miglior prestazione cronometrica di giornata per aver superato i track-limits.

Le Ferrari continuano a faticare sul giro lanciato con Carlos Sainz 11° e Charles Leclerc 13° inframezzati dall'altro pilota Mercedes Valtteri Bottas (autore di un pericoloso incidente in uscita dal box che per fortuna però si è concluso senza conseguenze). Il Cavallino però, come nelle FP1, si è concentrato principalmente sul passo gara e sulla risoluzione dei problemi di gestione delle gomme (medie e dure) che hanno condizionato l'ultima gara in Francia della scuderia di Maranello e lo ha fatto con ottimi risultati.

Niente FP2 invece per Pierre Gasly costretto al forfait a causa di un problema ravvisato sulla Power Unit Honda della sua Alpha Tauri al termine delle Libere 1, chiuse dal francese in seconda posizione alle spalle di Verstappen.

Classifica, tempi e risultati delle FP2 del GP Stiria 2021 di Formula 1