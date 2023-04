Binder beffa tutti nella Sprint Race nel GP Argentina, davanti a Bezzecchi e a Marini. Bagnaia 6° Super Brad Binder che sorprende tutti e si prende la Sprint Race sul circuito di Termas de Rio Hondo. Ottimo il team VR46 che completa il podio, con Bezzecchi e Marini. Bagnaia, 6°, mantiene la leadership mondiale.

A cura di Alessio Pediglieri

La beffa è servita da Brad Binder che taglia per primo il traguardo nei 12 giri della Sprint Race del GP Argentina che lo proclama vincitore a sorpresa sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota sudafricano ha vinto dominando con la sua KTM, sfruttando anche il poco grip sul circuito prendendosi da subito il 1° posto e mantenendolo malgrado gli attacchi estremi di Bezzecchi nel finale. Una sprint emozionante che ha visto protagonisti anche gli alfieri alfieri del team della VR46 perché oltre Bezzecchi, sul podio arriva anche uno ottimo Luca Marini.

Buonissima la prova anche di Morbidelli, arrivato quarto davanti ad Alex Marquez che supera all'ultima curva Pecco Bagnaia che termina solamente sesto. Per il fratello di Marc, comunque, una conferma in vista della gara di domenica dove ha strappato a sorpresa la pole nella griglia di partenza del secondo atto mondiale 2023. Per Bagnaia, bruttissima partenza in Sprint, dove è finito settimo, poi un ottimo recupero a metà gara ma alla fine, sul traguardo è arrivato solamente sesto. Un'amarezza colmata dal mantenimento del 1° posto in classifica piloti dove conserva il vantaggio.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race GP Argentina

1. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing 12 15

2. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.072 12 2

3. Marini L. Mooney VR46 Team +0.877 12 7

4. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +2.354 12 4

5. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +2.462 12 1

6. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +2.537 12 3

7. Vinales M. Aprilia Racing +2.643 12 5

8. Martin J. Prima Pramac Racing +3.754 12 8

9. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +3.856 12 10

10. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +5.143 12 16

11. Nakagami T. LCR Honda +5.574 12 11

12. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +6.965 12 14

13. Zarco J. Prima Pramac Racing +7.568 12 6

14. Fernandez R. RNF MotoGP Team +7.725 12 13

15. Rins A. LCR Honda +8.687 12 12

16. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +9.040 12 17

RET Espargaro A. Aprilia Racing RET 8 9

DNF Mir J. Repsol Honda DNF 2 18