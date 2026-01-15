Bezzecchi spiega perché ha rifiutato i tanti soldi offerti per lasciare Aprilia: “Se vinci diventi ricco”

Oggi negli studi di Sky a Milano è stata svelata ufficialmente la nuova Aprilia RS-GP26 per la stagione MotoGP 2026, un evento che ha dato il via alla campagna del team di Noale davanti a una platea di media selezionati, tra cui Fanpage. Sul palco e davanti alle telecamere hanno parlato il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, e i piloti Marco Bezzecchi e Jorge Martin, toccando temi che vanno dalla progettazione tecnica alla stagione che verrà fino al caldo tema del mercato piloti per il 2027.

Nel corso della conferenza stampa, Rivola ha confermato che i team rivali stanno già facendo forti offerte economiche per cercare di portare via i talenti più richiesti, in particolare proprio Bezzecchi e Martin. La MotoGP sta vivendo una fase di profonda trasformazione con quasi tutti i contratti in scadenza e un regolamento tecnico rivoluzionato in vista del 2027, che ha spinto squadre e piloti a muoversi con anticipo.

Nonostante ciò, il pilota riminese ha chiarito con decisione la sua posizione: non sarà il denaro a guidare la sua scelta. Intervenuto davanti ai media, il "Bez" ha detto che al momento la sua attenzione è tutta rivolta alla pista e alla nuova stagione: "Onestamente non ci sto pensando, per adesso resto concentrato sul fare bene in pista", ha affermato, spiegando di voler salire in moto e lavorare con il team prima di affrontare discussioni contrattuali più ampie.

La filosofia di Bezzecchi: vittorie prima dei soldi

Il tema principale affrontato da Bezzecchi riguarda la motivazione personale: per lui conta soprattutto competere ad alti livelli, non massimizzare l'ingaggio. In un passaggio della conferenza stampa ha spiegato che le scelte di un pilota dipendono molto dalle proprie priorità: "Se per te la priorità è guadagnare molto, le persone che lavorano con te faranno il massimo per farti guadagnare di più", ha sottolineato. Ma ha chiarito anche che la sua filosofia è un'altra: "Se invece vuoi la moto migliore e sei disposto a rinunciare a tutto per provare a vincere, allora il tuo manager deve fare quello che vuoi".

La sintesi arriva in un concetto semplice ma forte, espresso dal pilota nello stesso evento: "Quando vinci, comunque, di base guadagni già… Se poi vinco e divento anche ricco, va bene due volte". Una frase che incarna perfettamente la sua scelta di non lasciarsi guidare dalle offerte milionarie, almeno per ora.

Parallelamente alle dichiarazioni di Bezzecchi, Rivola ha confermato che con il pilota sono in corso discussioni per un nuovo accordo, mentre sul fronte Martin non sono ancora iniziate trattative ufficiali. Anche qui, la strategia di Aprilia resta chiara: prima assicurarsi di avere una moto competitiva e affidabile per il 2026, poi gestire le scelte di mercato con calma.

Con il nuovo regolamento all'orizzonte e una griglia in forte movimento, la scelta di Marco Bezzecchi di non farsi influenzare dal denaro rappresenta un segnale forte: priorità alla performance, non agli ingaggi. È un messaggio che potrebbe avere un peso importante negli scenari di mercato del prossimo biennio.