Bezzecchi penalizzato ufficialmente dopo il contatto con Marc Marquez: cosa prevede il provvedimento

Marco Bezzecchi sarà penalizzato in vista del prossimo appuntamento con il mondiale di MotoGP in Australia. Provvedimento ufficiale dopo il contatto con Marc Marquez in Indonesia.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

Marco Bezzecchi si presenterà in pista a Phillip Island nel prossimo appuntamento della MotoGP in Australia con la consapevolezza di dover fare un'impresa per portare a casa un risultato dignitoso. Già, perché è stato ufficializzato il verdetto dei FIM MotoGP Stewards dopo l'incidente nel quale l'italiano ha coinvolto Marc Marquez a Mandalika in Indonesia. Il pilota romagnolo al primo giro ha colpito il campione del mondo costringendolo in primis a chiudere la gara ma anche a subire un tremendo infortunio alla spalla che ha richiesto un intervento chirurgico.

Ecco perché è stato deciso che in Australia, Bezzecchi partirà con una penalità. Si tratta di un doppio long lap penalty "per aver creato una situazione di pericolo e aver causato una caduta". Questo recita il comunicato ufficiale che dunque ufficializza il provvedimento preso nei confronti del pilota dell'Aprilia che fin da subito aveva ammesso le sue colpe e la responsabilità di quel contatto scusandosi a più riprese con lo stesso Marc Marquez che sarà inevitabilmente costretto a saltare i prossimi appuntamenti in programma da calendario.

Dunque doppia Long Lap Penalty per Bezzecchi. La sanzione prevede che il pilota percorre una corsia esterna alla pista che generalmente si trova nella via di fuga di una curva con l'obiettivo di costringere il pilota a perdere tempo in modo prevedibile senza l'incertezza di una penalità di posizione. A questo punto per il pilota romagnolo la gara da progettare sarà subito in salita e l'obiettivo di partire in prima fila diventa di fondamentale importanza per non finire nelle retrovie.

La nota della FIM MotoGP che ufficializza il provvedimento a Bezzecchi.
Di fatto anche una qualifica sottotono potrebbe complicare ancor di più i piani di Bezzecchi e dell'Aprilia, che in questo finale di 2025 sta cercando di raggiungere rispettivamente il 3° posto nella classifica piloti e il secondo nel Mondiale costruttori. Un risultato alla portata ma che in questo caso rischia di sfumare anche a causa di questo provvedimento. Da ricordare inoltre che per l'italiano è il secondo episodio del genere causato in questa stagione.

