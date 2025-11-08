Bezzecchi da urlo a Portimao, sua la pole nel GP Portogallo: segnali di ripresa per Bagnaia

La pole position del GP Portogallo è di Marco Bezzecchi. Indemoniato il pilota italiano dell'Aprilia che ha collezionato il miglior tempo sul tracciato di Portimao. Alle sue spalle Acosta e Quartararo, passato dal Q1. Segnali di ripresa da parte di Bagnaia che ha chiuso con il quarto tempo che gli consentirà di partire dalla seconda fila.

Quarta pole position stagionale per Bezzecchi

Quarta pole position stagionale dunque per Bezzecchi che ha sfoderato un rendimento in crescendo, culminato nel tempo di 1'37.556, imbattibile per tutti. Scavalcato Alex Marquez che fino a quel momento era davanti a tutti e poi è scivolato al quinto posto, con la caduta finale che ha vanificato la possibilità di migliorarsi. Dietro il Bez, spazio ad Acosta e Quartararo.

Quarto tempo e seconda fila per Bagnaia

Bagnaia ha dato segnali di ripresa, chiudendo con il quarto tempo che gli consentirà di partire dalla seconda fila. Un buon risultato dopo quelli incoraggianti nelle pre-qualifiche. 18° l'esordiente Bulega, mentre fuori dai giochi Raul Fernandez che non gareggerà dopo i problemi alla spalla.

Grande soddisfazione per Bezzecchi che ai microfoni di Sky non ha nascosto il suo ottimismo: "Wono molto contento. È stata una bellissima qualifica. Già dal primo run avevo sentito che potevo essere più veloce di ieri. Nel secondo sono andato convinto, mi sentivo bene. Quindi, bello! Grazie a tutti i ragazzi: sono stati bravissimi. La moto va meglio di ieri. Ancora possiamo migliorare un po’, però non siamo messi male. Quindi, bene. Adesso vediamo per dopo. La Sprtin? Dobbiamo cercare di fare una buona partenza. Poi sicuramente Pedro, Alex, Pecco, anche Mir è molto veloce di passo. Anche Fabio, quando parte davanti, è sempre forte. Sarà tosto, ma siamo lì con loro e battaglieri".

La griglia di partenza del GP Portogallo di MotoGP

M. Bezzecchi 1'37.556 P. Acosta +0.150 F. Quartararo +0.304 F. Bagnaia +0.379 A. Marquez +0.431 J. Zarco +0.503 J. Mir +0.621 J. Miller +0.661 F. Di Giannantonio +0.869 P. Espargaro +0.893 F. Aldeguer +0.936 A. Ogura –+0.969

