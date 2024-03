Bearman troppo sincero in diretta TV, non si accorge di chi passa alle sue spalle: “È lentissimo” Momento imbarazzante per Oliver Bearman durante un’intervista in diretta TV dopo la gara del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2024: irride il pilota che sta passando alle sue spalle proprio in quel momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Tantissime le emozioni provate da Oliver Bearman nel corso del suo primo weekend da pilota di Formula 1, imbarazzo compreso. Già, perché dopo la splendida prestazione nella gara del GP dell'Arabia Saudita, il messaggio ricevuto dal suo idolo Vettel, i complimenti ricevuti in pista dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e il commovente abbraccio con il papà, il 18enne che a Jeddah si è trovato improvvisamente a dover sostituire Carlos Sainz (operato d'urgenza d'appendicite) sulla Ferrari durante le interviste in diretta TV post-gara è stato anche protagonista di un momento imbarazzante frutto probabilmente della sua poca dimestichezza con le telecamere.

Durante l'intervista con Sky Uk infatti gli è stato chiesto di spiegare meglio a chi si riferisse nel team radio divenuto virale in cui, durante la corsa sul circuito di Jeddah, diceva al suo ingegnere di pista Riccardo Adami "Mate, he's so slow" (cioè "Amico, è lentissimo"). Inizialmente non ricordava il momento esatto in cui avesse pronunciato quelle parole in radio poi però, sollecitato dalla giornalista che gli ha chiesto se fosse rivolto a se stesso o a Nico Hulkenberg, in tutta sincerità Oliver Bearman ha confermato che quel suo commento era riferito al pilota tedesco.

A rendere il momento molto imbarazzante il fatto che proprio in quegli istanti alle sue spalle si è palesato Nico Hulkenberg diretto verso un'altra postazione per effettuare le sue interviste post-gara. Bearman non sembra essersi accorto di nulla mentre sembra invece che il driver della Haas abbia ascoltato ciò che aveva appena detto di lui il giovanissimo collega prendendo però la cosa con ironia. Il 36enne driver della Haas, reduce da un brillante decimo posto fruttato il primo punto iridato stagionale alla scuderia statunitense, difatti udendo le parole di Bearman ha fatto l'occhiolino in direzione di qualcuno posto vicino alla telecamera per poi proseguire nel suo incedere. Una reazione totalmente diversa rispetto a quanto accaduto al termine del GP d'Ungheria quando, nel bel mezzo di un'intervista TV, ebbe un duro botta e risposta (divenuto epico) con quel Kevin Magnussen che poi sarebbe divenuto suo compagno di squadra alla Haas.

Nulla di tutto ciò è invece accaduto in seguito al sincero commento fatto su di lui in TV al termine del GP dell'Arabia Saudita dal debuttante Oliver Bearman che, coincidenza, è uno dei principali candidati a prendere il suo posto in Haas nella prossima stagione dato che la scuderia americana non sembra al momento intenzionata a rinnovare il suo contratto in scadenza proprio al termine di questo Mondiale di Formula 1 2024.

