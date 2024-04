video suggerito

Oggi Valentino Rossi e le Ferrari corrono nella 6 Ore di Imola del WEC: orario e dove vederla in diretta TV Oggi alle 13 prende il via la 6 Ore di Imola, seconda gara del Mondiale WEC 2024 con in pista la Ferrari nella classe Hypercar e Valentino Rossi nella GT3. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming su Sky, DAZN ed Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 13:00 la partenza della 6 Ore di Imola, secondo appuntamento del Mondiale Endurance 2024 nonché unica tappa italiana in calendario. La gara di oggi che si disputa sul circuito del Santerno vede impegnato Valentino Rossi nella classe LMGT3 con BMW e ben tre Hypercar Ferrari nella classe regina. La corsa sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Sky, DAZN ed Eurosport.

Per quanto riguarda la classe Hypercar la squadra ufficiale di Maranello schiera due 499P (la numero #50 alla guida della quale si alterneranno Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e la numero #51, vincitrice della scorsa 24 Ore di Le Mans, il cui equipaggio è composta dai piloti Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi) per contendere il successo alle favoritissime Toyota del team Gazoo Racing. Ci sarà anche una terza 499P (la numero #83 che sarà guidata da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye) che correrà con i colori del team privato AF Corse. Gli alfieri del Cavallino se la dovranno vedere però anche con l'agguerrita concorrenza formata dalle solite Peugeot, Porsche (vincitrice del primo appuntamento stagionale in Qatar), Cadillac e Vanwall, ma anche con le nuove arrivate italiane Isotta Fraschini e Lamborghini (che schiera anche l'ex pilota F1 Kvyat) e con BMW e Alpine (che schiera anche Mick Schumacher).

Oltre alle Hypercar in pista nella 6 Ore di Imola ci saranno anche le vetture della classe LMGT3 nella quale da quest'anno gareggia anche la leggenda della MotoGP Valentino Rossi. Il Dottore corre con la BMW M4 del Team WRT numero #46 alternandosi al volante con i compagni di squadra Ahmad Al Marthy e Maxime Martin. Il 44enne di Tavullia tra le altre dovrà vedersela anche con le Ferrari GT3 del team Vista AF Corse.

Gli orari TV della 6 Ore di Imola del WEC, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della 6 Ore di Imola del WEC 2024 inizia oggi alle ore 13:00. Questo l'orario in cui i piloti delle due classi in gara (Hypercar e LMGT3 AM) scatteranno dalla griglia di partenza del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola per affrontare la seconda gara del Mondiale Endurance 2024 e che durerà fino alle ore 19:00. Per quanto riguarda gli orari TV la corsa che vede protagonisti le Ferrari e Valentino Rossi sarà trasmessa sia su Sky che su Eurosport integralmente fin dalla partenza.

WEC oggi in diretta TV su Sky, DAZN ed Eurosport, dove vedere la 6 Ore di Imola

La gara della 6 Ore di Imola del WEC 2024 è trasmessa in diretta TV da Sky sul canale Eurosport 2 (canale 211 del decoder satellitare) con la telecronaca di Nicola Villani. La seconda gara della stagione del Mondiale Endurance di scena oggi sul circuito italiano si può vedere anche in live streaming su SkyGo, su NOW (previa sottoscrizione al "pass sport"), su DAZN (che trasmette Eurosport 2), su Eurosport Player, Discovery+ e Fiawec.tv.